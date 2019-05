Investigadors dissenyen molècules sintètiques per transportar fàrmacs fins tumors

Un equip multidisciplinari de científics de diferents centres d'investigació de la Comunitat de Madrid, entre els quals es troben diversos hospitals i les universitats Politècnica de Madrid (UPM) i Complutense (UCM), han desenvolupat unes molècules sintètiques que són capaços d'unir-se a cèl·lules de neuroblastoma de forma específica. Així, són capaços de dirigir fàrmacs contra aquest tipus de tumors.









Segons informen en un comunicat, per ara els assajos s'estan realitzant amb ratolins, però els investigadors esperen poder estudiar la seva aplicació en humans "en un termini de 2 a 5 anys". "El desenvolupament de sistemes com aquest, capaços de reconèixer les cèl·lules canceroses i de dirigir únicament cap a elles els fàrmacs necessaris per eliminar el tumor, és un objectiu primordial per incrementar l'eficàcia de la teràpia i disminuir els temuts efectes indesitjats associats", justifiquen.





En concret, la seva família de molècules es pot unir de forma específica a una proteïna que es troba present en la membrana cel·lular de més del 90 per cent de les cèl·lules de neuroblastoma, el transportador de norepinefrina (NET). "Aquestes molècules consten d'una petita estructura central composta per aminoàcids naturals que actuen com bastides o suports moleculars capaços de presentar estructures específicament dissenyades per encaixar en els centres de reconeixement de la proteïna NET de manera similar a la qual una clau encaixa en el seu pany" , explica Alejandro Baeza, investigador de la UPM.





D'aquesta manera, afegeix Baeza, el procés de reconeixement és altament selectiu, ja que "només es produeix la unió amb la 'pany' adequada, que està localitzada únicament a la superfície de les cèl·lules de neuroblastoma i no en les cèl·lules sanes dels teixits sans veïns al tumor ".





Actualment, estan treballant en l'aplicació d'aquesta tecnologia per al transport específic de fàrmacs antitumorals en models de neuroblastoma similars als que apareixen en humans, concretament en models de ratolí transgènic que experimenten neuroblastoma metastàtic espontani. De forma paral·lela, estan estudiant l'ús d'aquests sistemes en la millora de les tècniques de diagnòstic clínic d'hora d'aquesta malaltia.