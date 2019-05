El PSOE torna a donar carbasses a Podem per a un govern de coalició

El secretari d'Organització del PSOE i ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha assegurat aquesta tarda, després de la reunió de la Comissió Executiva del seu partit presidida per Pedro Sánchez, que volen un Govern "d'orientació socialista" obert a independents i progressistes.





Ábalos ha realitzat aquestes declaracions després de la insistència expressada aquest matí pel líder de Podem, Pablo Iglesias, de negociar un Govern de coalició amb Pedro Sánchez tot i els mals resultats obtinguts per la formació estada en les eleccions municipals, autonòmiques i europees celebrades ahir.









El dirigent socialista ha respost que la seva formació va a mantenir la mateixa posició que ha vingut tenint fins ara i és que estan disposats a dialogar, però que la seva posició és la de tenir un "govern d'orientació socialista". "Això sí", ha advertit el secretari d'Organització del PSOE, "obert a independents, progressistes compromesos amb el canvi social, amb els nous temps i sensibilitats, però en definitiva un govern socialista".





Ábalos ha indicat que el fet que el PSOE busqui pactes de govern amb diferents forces polítiques per governar en diferents territoris no és incompatible amb el fet que els socialistes segueixin considerant a Podem com a "soci preferent" a l'Executiu espanyol.

Això sí, ha dit de forma vetllada que en Podem han de "ser realistes i humils" després dels resultats obtinguts el 26 de maig.