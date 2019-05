El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, s'ha reunit la nit d'aquest dilluns amb el seu homòleg francès, Emmanuel Macron, per analitzar els resultats de les eleccions europees i amb la vista posada en una aliança progressista que freni la ultradreta al Parlament Europeu.









El cap de l'Executiu espanyol, que ha estat rebut a les portes del Palau de l'Elisi per Macron, ha analitzat amb el president francès els resultats de les eleccions europees tant a nivell nacional com europeu i la renovació de càrrecs en les institucions europees després dels comicis d'aquest diumenge.





La reunió servirà a tots dos, que lideren les seves respectives famílies polítiques, la socialista i la liberal, per buscar una aliança progressista i europeista al Parlament Europeu davant l'amenaça que formacions eurófobas o d'ultradreta com la Lliga, UKIP o Agrupació Nacional de Le pen arribin a un acord per agrupar-se en el mateix grup.





El PSOE serà el partit amb més pes dins del grup dels socialistes europeus en la futura Eurocambra, per davant de delegacions que en altres ocasions eren més grans, com l'alemanya, la francesa o la italiana.





En concret, els socialistes espanyols aportaran 20 eurodiputats al grup de Socialistes i Demòcrates (S&D), que comptaria en total amb 152 representants, segons les últimes estimacions de l'Eurocambra. Per darrere del PSOE se situaria el Partit Demòcrata italià (PD), amb 18 eurodiputats.





La formació de Macron s'integrarà en el bloc Aliança de Liberals i Demòcrates (ALDE), que s'ha fet amb 105 representants a l'Eurocambra, sent així la tercera força --per darrere dels socialistes i del Partit Popular Europeu (PPE), la més votada amb 180 escons--.





Macron i Sánchez, que també tenen previst analitzar l'Agenda Estratègica de la UE 2019-2024, coincidiran a més aquest dimarts en una cimera dels Vint a Brussel·les en què es començarà a abordar el repartiment de llocs en les eleccions europees celebrades durant els últims dies en els països del bloc.