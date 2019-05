Operació mà estesa de Sánchez a Rivera

El president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, està disposat a parlar amb el líder de Cs, Albert Rivera, sobre la seva possible entrada en un executiu de majoria socialista.









El canvi es deu als resultats electorals del diumenge 26 de maig als municipis espanyols i en algunes comunitats.





Inicialment semblava que Rivera estava més aviat vetat a la Moncloa, sobretot després que els militants i simpatitzants socialistes saludessin a Sánchez al crit de 'Amb Rivera no' després de guanyar les eleccions generals del 28 d'abril.





Però el superdiumenge electoral ha canviat les perspectives. La intenció es Sánchez d'obrir la porta a Rivera perquè entri en el seu executiu té a veure amb que el PSOE ha guanyat les eleccions, en general, en molts municipis i comunitats, però no és una majoria absoluta, de manera que un pacte de PP, Cs i Vox podria deixar fora els socialistes.





Així, Sánchez parlaria amb Rivera sobre entrar al govern central, però a canvi que Cs doni suport als socialistes en llocs com la ciutat de Barcelona o la comunitat de Castella i Lleó.





D'aquesta manera, les negociacions a nivell regional i local podria suavitzar el diàleg entre la cúpula de la formació socialista i ciutadana.





La nova portaveu parlamentària de Cs, Inés Arrimadas, ha assenyalat que el partit analitzarà els pactes sense descartar-ne cap, un pas més obert que el de fa alguns dies, quan l'oposició a Sánchez s'anunciava en campanya electoral.





Què vol el PSOE? La Comunitat de Madrid, per exemple, amb Ángel Gabilondo al capdavant. El perill per als socialistes és que podria haver-hi un govern de coalició entre PP i Cs presidit per Isabel Díaz Ayuso.





També a Aragó Cs pot triar amb qui formar govern. Si ho acorden PP, Cs i el PAR, el PSOE quedarà fora tot i els bons resultats electorals.





A Castella i Lleó i Múrcia, ara per ara, fonts internes assenyalen que tant PP com Cs estan disposats a pactar contra el PSOE.





BARCELONA





En ciutats com Barcelona, on ha guanyat per la mínima ERC, també el PSC i Cs podrien sumar, encara que la possibilitat fa poc semblava molt llunyana. Així, tindrien 14 regidors, enfront dels 10 d'ERC o els altres 10 de Bcomú.





Granada, Jaén, Saragossa, Osca, Palència, Burgos, Càceres, Ciudad Real, Badajoz o Gualadajara són altres dels ajuntaments en què el PSOE es veu amb opcions.





Davant d'aquest panorama, la resposta de Sánchez per governar és un canvi d'estratègia: Amb Rivera, parlem-ne.