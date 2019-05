Hi haurà desconnexió de la Cambra de Barcelona de la resta d'Espanya?

La nova cúpula de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb Joan Canadell al capdavant, ha decidit posar en marxa el que seria una desconnexió econòmica d'Espanya. Per a això, preveu realitzar un full de ruta en termes econòmics a favor de la independència.









Segons les previsions, el nou ple cameral es constituirà el 17 de juny. L'equip sobiranista ha aconseguit 31 dels 60 llocs i, a falta de tres setmanes de fer oficial el resultat de les eleccions a la Cambra, Canadell ja ha encarregat un informe econòmic que doni suport les seves tesis.





L'estudi hauria de posar en relleu els suposats avantatges de la independència de Catalunya, així com l'incompliment d'inversions promeses de l'Estat a la comunitat o d'obres que no s'han executat.





A l'eix d'aquest full de ruta estaria la disposició addicional tercera de l'Estatut, que fa referència a les inversions que ha de rebre Catalunya d'Espanya en matèria d'infraestructures.





El pla estratègic a mig termini es preveu fins al 2025 o 2030. S'hi preveu una actualització del cens electrònic d'empreses adscrites a la Cambra per fer enquestes periòdiques a través del vot electrònic. Aquestes preguntes serien del tipus 'Vol que la Cambra participi en el procés de construcció de la República catalana?'.





Aquesta proposta ja figurava en el programa electoral de Canadell, igual que qüestionar sobre si està d'acord a declarar a Felip VI persona 'non grata' per pressionar a l'empresariat per traslladar les seves seus després del referèndum l'1 d'octubre de 2017.