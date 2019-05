Més de 35.000 dones van patir violència masclista el 2018

El nombre de víctimes de violència de gènere inscrites en el Registre Central del Ministeri de Justícia va augmentar fins a les 31.286 el 2018, un 7,9 per cent més que el 2017, i el nombre de víctimes de violència domèstica va créixer un 6,9 per cent , fins a les 7.388, segons l'Estadística de Violència Domèstica i Violència de Gènere publicada aquest dimarts 28 de maig per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).





MÉS INFORMACIÓ Les morts per violència masclista augmenten un 45 per cent en el que va d'any





A més, de les dades es desprèn que hi ha un total de 35.882 dones víctimes d'ambdues violències (de gènere i domèstica) davant de 2.792 homes víctimes de violència domèstica; i 34.946 agressors homes enfront de 1.397 agressores.









Pel que fa al perfil de les víctimes de violència masclista, l'estadística revela que la meitat d'elles, el 47,3 per cent, tenien entre 25 i 39 anys, i l'edat mitjana de 36,5 anys.









Així mateix, mostra que els majors increments del nombre de víctimes en 2018 es van donar entre les dones de 60 a 64 anys, un 15,1 per cent més que el 2017, i de 18 a 19 anys, amb un 10,9 per cent més . Per la seva banda, el descens més important es va donar entre les dones de 75 i més anys, amb un 12,1 per cent menys.









Atès el lloc de naixement, gairebé dos de cada tres víctimes de violència de gènere havien nascut a Espanya, el 64,9 per cent del total. Si bé, de l'estadística es desprèn que la taxa de víctimes per cada 1.000 dones de 14 i més anys va ser gairebé tres vegades superior en les nascudes a l'estranger (3,5) que en les nascudes a Espanya (1,2).





Per comunitats autònomes, aquelles amb major nombre de víctimes per violència de gènere l'any 2018 van ser Andalusia (7.047), la Comunitat Valenciana (4.794) i la Comunitat de Madrid (3.656). Per part seva, les que van registrar un menor nombre de víctimes van ser les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, i Navarra.





Els majors increments anuals en el nombre de víctimes es van donar a La Rioja (amb un augment del 47,1 per cent), Canàries (24,8 per cent més) i Múrcia (18,4 per cent més). Per contra, els majors descensos es van registrar a Melilla (16,2 per cent menys), Ceuta (12,2 per cent menys) i Extremadura (1,9 per cent menys).









EL PERFIL DE L'AGRESSOR: ESPAÑOL D'UNS 40 ANYS





D'altra banda, l'INE registra un increment d'un 7,8 per cent en el nombre d'homes denunciats per violència de gènere fins als 31.250. Gairebé la meitat, un 48,1 per cent d'ells, tenien entre 30 i 44 anys, sent l'edat mitjana de 39,3 anys.





Els majors augments en el número de denunciats per violència de gènere es van donar en el tram de 18 a 19 anys (14,1 per cent més) i en el de 25 a 29 anys (11,9 per cent més). Per lloc de naixement, dos de cada tres denunciats havien nascut a Espanya. Dins dels nascuts a l'estranger, les taxes més elevades van correspondre als nascuts a Àfrica (5,1 per cada mil) i Amèrica (3,9 per cada mil).





Atès el tipus de relació existent entre la víctima i el denunciat, en el 20,9 per cent dels casos, la víctima i el denunciat eren cònjuges i en el 5,9 per cent excónyuges. Per part seva, el 22 per cent mantenia una relació de parella de fet i el 23,2 per cent era exparella de fet. A més, 3.557 eren nuvis i 4.766 exparelles.





Així mateix, en 2018 es van registrar 37.670 infraccions penals imputades als denunciats per violència de gènere inscrits aquest any, un 8,7 per cent més que en 2017. En concret, es van comptabilitzar 37.644 delictes i 26 faltes.