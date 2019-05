Així serà la temporada del TNC el 2020

El Teatre Nacional de Catalunya tindrà una temporada 2019-2020 "paritària", amb 10 autors i 13 autores, així com 13 directors i 12 directores, i reivindicarà en el seu cartell les dramaturgues catalanes pioneres de principi de segle XX allunyades dels escenaris per causes biogràfiques.









En roda de premsa aquest dimarts, el director artístic de la sala, Xavier Albertí, ha mostrat la seva intenció de caminar cap al feminisme des de fa anys, i ha assenyalat que en aquesta temporada culmina amb la paritat per sobre del 50%, i ha afegit: "l'activisme sobre el feminisme ens ha fet ser conscients que calia treballar en aquesta línia".





A part, el teatre dedicarà el seu epicentre temàtic a les dramaturgues pioneres, per rescatar de l'oblit "injust" veus femenines fonamentals i brillants d'abans de la Guerra Civil amb carreres de notable brevetat.





Aquestes dones, que van signar amb pseudònims masculins per esquivar imperatius morals de la seva època, són concretament Víctor Català, Felip de Palma, Carme Karr, Carme Monserdà, Lluïsa Denis, Carme Montoriol y Rosa Maria Arquimbau.





En el terreny concret, el teatre obrirà la temporada a la Sala Gran amb Josep Maria de Segarra amb una de les seves obres majors, 'La Rambla de les floristes', amb direcció de Jordi Prat i Coll, que parlarà de la societat catalana del segle XXI i que dialoga amb la lorquiana 'Doña Rosita la soltera'.





Prendrà el relleu a aquesta proposta 'Mrs. Dalloway ', de Virginia Woolf, amb direcció de Carme Portaceli, una de les "grans novel·les d'una de les grans autores", en què recorda que només hi ha una vida i cal viure-la amb tota la plenitud que es pugui.





'Justicia', de Guillem Clua, estarà dirigida per Josep Maria Mestres, versa sobre un jutge, encarnat per Josep Maria Pou, en procés de jubilació "que reviu fantasmes del seu passat", en 40 anys de la construcció de l'autogovern català i també amb fantasmes de la seva vida personal, amb relacions homoeròtiques per reflexionar com s'han construït aquests anys des de la mort de Franco fins a l'actualitat.





També acollirà la proposta 'Compositors del modernisme' amb l'Orquestra Simfònica de l'Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc) en què recuperaran obres de compositores catalanes del primer terç del segle XX, com Lluïsa Denís, Narcisa Freixas, Carme Karr, Isabel Güell, Matilde Escalas i Lluïsa Casagemas, "que no han tingut el reconeixement merescut".





Així mateix, 'Les veus interiors', del fidelitzat dramaturg Eduardo de Filippo amb direcció de Xavier Albertí, amb Mercè Arànega i Pere Arquillué, que viatja al Nàpols de 1947 després de la Segona Guerra Mundial, que versa sobre "com la dificultat de la supervivència fa trontollar els valors familiars ".





Tancarà la temporada a la Sala Gran la recreació de teatre físic 'Enter Achilles', de Lloyd Newson DV8 Physicial Theatre, amb les accions "divertides i provocadores i inquietants" de vuit homes que passen la nit en un pub anglès, peça que previsiblement es s'estrenarà a Londres (Regne Unit).





SALA PETITA I TALLERS





La Sala Petita arrencarà amb 'La mort i la primavera', "la gran novel·la inacabada de la gran Mercè Rodoreda", i tindrà també 'Només una actriu de teatre', amb Estrella Medina; 'Europe Bull', de Jordi Oriol, i 'La casa de les Aranyes', de Paco Zarzoso, amb direcció de Lourdes Barba i Zarzoso, que narra els "fantasmes" de dues famílies.





Seguirà a la sala l'adaptació teatral de 'Solitud', de Víctor Català, titulada 'Passat Ridorta', amb direcció d'Alicia Gorina; 'Ahir', d'Animal Religion, amb direcció de Jordi Fondevila, on "jugarà amb l'articulació del temps", i 'Monroe-Lamarr', de Carles Batlle, on es recrea una trobada secreta entre Marilyn Monroe.





Entre la quinzena d'espectacles de la Sala Tallers, Albertí ha destacat 'Habitació 1: Ultima Thule', una creació del col·lectiu escènic Atresbandes; 'Gazoline', de Jordi Casanovas, que recordarà els incendis dels afores de París (França) i la necessitat d'integrar la immigració, i 'Malditas plumas' amb creació i coreografia de Sol Picó.





Com a balanç de la temporada 2018-2019, ha dit que està "profundament feliç" gràcies als seus 130.000 espectadors i una ocupació per sobre del 80% a falta de tres espectacles amb comportaments de taquilla esplèndids.