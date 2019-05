El ‘Super Once’ de l’ONCE reparteix 63.000 euros a Barcelona

L'ONCE ha repartit 63.000 euros a Barcelona amb dues butlletes del 'Super Once' (www.juegosonce.es).









Francisco Santisteban, agent venedor dels jocs responsables de l'Organització, és qui ha portat la sort des del punt de venda a l'avinguda Meridiana, número 268, on va vendre una butlleta premiada amb 60.000 euros.





Francisco Gordillo també ha repartit fortuna des del punt de venda al carrer Gran de Sant Andreu, núm. 92, on va vendre una butlleta premiada amb 3.000 euros.





La Delegació Territorial de l'ONCE a Barcelona presta serveis personalitzats a 3.540 afiliats i compta amb 602 agents venedors dels productes de joc de l'Organització. Enguany, l’ONCE ha repartit de 46 milions i mig d'euros en premis a Catalunya.





El 'Super Once' és un producte de la modalitat de joc actiu format per una matriu de 80 números, numerats de l'1 al 80. Consisteix a triar entre 5 i 11 números de la matriu. Un sorteig dona una combinació guanyadora formada per 20 números. Existeixen set tipus d'apostes en funció de la quantitat de números triats: 11, 10, 9, 8, 7, 6 ó 5. Amb aquests elements es pot optar als premis que corresponguin, en funció del tipus d'aposta, l'import en euros apostat i el nombre d'encerts obtinguts.





Els productes de l'ONCE es comercialitzen per 20.000 agents venedors de l'ONCE. Gràcies al Terminal Punt de Venda (TPV), el client pot triar el nombre que més li agradi. I també en www.juegosonce.es i en establiments autoritzats. A Catalunya, l'ONCE compta en l'actualitat amb una xarxa de 2.700 venedors.