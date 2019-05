El polèmic vídeo sobre la burundanga d'un excoordinador de Vox

A Luis Mántaras se li va anar la mà parlant de burundanga en un vídeo que ha corregut com la pólvora en xarxes socials. El coordinador de Vox a Moguer traslladava els seus "coneixements" sobre aquesta planta, la qual té unes llavors que provoquen estats alterats de la consciència.









Durant els últims temps, la burundanga ha estat en boca de tots pel seu ús per drogar dones i emprar-la en violacions col·lectives. De fet, el propi Mántaras comenta en el vídeo que, degut al seu consum, "passen coses, no sé, la Manada no sé quant" en referència a la violació de la Manada a Pamplona el 2016.





Després de l'enrenou causat pel vídeo, que el mateix Mántaras ha explicat que va ser difós en privat per un grup de WhatsApp, el coordinador de Vox ha abandonat el seu càrrec a la localitat de Huelva i ha demanat disculpes a Facebook.