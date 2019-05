Codorniu busca liquiditat posant a la venda els seus cellers històrics

Codorniu ha iniciat un procés de desinversió posant a la venda els seus actius immobiliaris de Caves Rondel i la Masia Bach i els seus cellers, operació que ha encarregat a la consultora especialitzada en grans finques, Lançois Doval, ha informat en un comunicat aquest dimarts.





MÉS INFORMACIÓ Codorniu trasllada la seva seu social a la Rioja





La Masia Bach, del segle XVIII i coneguda com Can Estrada, va pertànyer als germans Pedro i Ramón Bach, tots dos empresaris tèxtils de Barcelona, que el 1915 la van transformar en residència particular i celler de la mà de l'arquitecte José María Sala.





La superfície total construïda de la Masia és de 3.000 metres quadrats, formada per un edifici principal de quatre plantes, al qual se li uneixen un annex on es troba la capella, la nau i les cotxeres.





La superfície de la parcel·la que ocupen els cellers és de 48.400 metres quadrats, dels quals 23.446 estan ocupats pels diferents edificis i naus destinats al seu dia ala elaboració de vins i caves, amb una línia d'embotellament amb una capacitat teòrica de 8.000 ampolles/hora.





Pel que fa a les Caves Rondel, fundades per Codorniu a 1949, a tan sols 15 minuts de Barcelona, es troba a la zona vitivinícola del Penedès i dins de la DO Cava.





Els cellers són obra de l'arquitecte deixeble de Gaudí, Lluís Bonet i Garí, i es componen d'un conjunt d'espais diàfans distribuïts en 24.000 metres quadrats en planta i més de 43.000 en soterranis i cellers.





El Ceo de Lançois Doval, Robert Menetray, ha afirmat que es tracten de propietats úniques per les seves característiques i situació, ideals per continuar tant amb l'activitat cellerera, com per a una corporació empresarial que necessiti d'una ubicació singular amb un "gran valor afegit" .