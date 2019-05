L'exalcalde Joan Clos fitxa per Atrevia com sènior partner

Atrevia ha incorporat l'exalcalde de Barcelona i exministre d'Indústria, Comerç i Turisme, Joan Clos com a sènior partner "per aportar la seva experiència" en àmbits com Desenvolupament Urbà, Mobilitat, Smart Cities, Turisme, Marca Ciutat, Sostenibilitat i compliment dels Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS).









Ho ha anunciat la consultora en un comunicat aquest dimarts, en què ha recordat que Clos ha estat director executiu de l'ONU-Hàbitat.





L'objectiu d'ONU-Hàbitat és el de promoure ciutats i pobles social i ecològicament sostenibles, i Clos ha estat un dels redactors finals dels ODS.