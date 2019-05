Iglesias no llença la tovallola i insisteix a entrar al Govern de Sánchez

El líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, no llença la tovallola i, tot i fer autocrítica sobre els mals resultats electorals, considera que Podem pot i ha d'entrar en un govern socialista liderat per Pedro Sánchez.









Els obstacles són múltiples, des de la crisi interna de la formació morada fins al canvi de mirada de Sánchez, que si bé fa un mes descartava un pacte amb Cs, ara mira també cap a Albert Rivera.





La successió de Iglesias al capdavant de Podem també podria afectar les decisions polítiques més enllà del partit. Fonts internes assenyalen que Iglesias estaria guanyant temps de cara a qui li seguirà al capdavant de Podem i la seva aposta és que ho faci una dona, en concret, Irene Montero.





Montero descarta que el relleu a la cúpula de la formació sigui imminent i defensa que els temps siguin més llargs i que les decisions siguin més meditades, potser perquè ara no tenen la pressió de les eleccions, després que en menys d'un mes s'hagin celebrat comicis generals, autonòmics, locals i europeus.





També Montero comparteix que l'important ara és entrar al Govern socialista per influir en la presa de decisions, sobretot pel que fa a polítiques socials es refereix.





Per tot això, no sembla que en Podem hagi d'haver primàries a curt termini, però no tots en la formació estatge estan d'acord en ajornar els canvis de dirigents, ja que hi ha veus crítiques amb que el matrimoni Iglesias-Montero segueixi en primeríssima línia .