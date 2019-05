Feijóo es cansa de Casado per desviar-se del centredreta

El líder del PP, Pablo Casado, va salvar els papers el superdiumenge electoral no perquè obtingués un bon resultat, que va perdre regidors i diputats, sinó perquè sumant amb Cs i Vox pot desbancar els candidats socialistes que han guanyat els comicis locals i autonòmics.









Sent aquesta la basa de Casado, pactar per fer fora de les institucions el PSOE guanyador, s'ha trobat dins del seu partit amb un front obert: el del gallec Alberto Núñez-Feijóo.





No en té prou Feijóo amb què el PP conservi la Comunitat de Madrid i recuperi l'Ajuntament tot i no ser el més votat. Tampoc li serveix tornar a presidir la comunitat d'Aragó.





Feijóo aposta per una crítica interna més a fons, amb la calma i sense pressions per governar a qualsevol preu, no sigui les decisions siguin pa per avui i fam per demà, ja que els pactes duts a terme ara poden costar-li al PP les properes eleccions. Pactar amb Vox sí podria acabar servint al PSOE en safata les institucions en les pròximes cites electorals.





Però Feijóo no està sol. Són diverses les veus populars que alerten d'anar acompanyats de l'extrema dreta per governar no és ètic ni necessari per fer política. Així ho consideren la presidenta del PP de València, Isabel Boning, i el president del PP a Andalusia i actual president de la Junta, Juanma Moreno.





Els tres aposten per la centralitat. Precisament Moreno va pactar amb Cs i Vox a Andalusia, però es considera en el si del PP que no és el mateix actuar així per treure a un govern monocolor des de fa dècades en una comunitat com l'andalusa, que fer-ho per sistema en ajuntaments i governs autonòmics .





Fonts internes assenyalen que en la reunió del PP posterior als resultats electorals, Moreno, indignat, va arribar a dir: "A mi ningú em veu com un fatxa", i ha sostingut que la clau està a mantenir la personalitat i defensar junts que hi ha línies vermelles que els populars no han de tolerar.





Casado s'enfronta així a una guerra freda. Quan creia que sobretot els resultats a Madrid el mantenien a la cúpula del PP, pesos pesants del partit li donen l'esquena.





Hi ha un pacte no escrit que els dirigents del partit no van a tirar-se els plats pel cap davant els mitjans de comunicació, però Feijóo lidera als barons que consideren que el PP està en un moment inestable.