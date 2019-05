El PSC negocia per evitar un alcalde independentista a Barcelona

El PSC inicia les converses amb els partits amb representació a l'Ajuntament de Barcelona des de la prudència, però amb la premissa clara que no hi ha d'haver un alcalde independentista.









Ho va dir en campanya Jaume Collboni i ho manté després del comicis, sobretot ara que la suma de forces independentistes ha disminuït al consistori. Adverteix que la pilota està en la teulada d'Ada Colau.





Les possibilitats que el republicà Ernest Maragall sigui alcalde estan més lluny que fa 48 hores.





El secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, assegura que l'objectiu socialista és "aconseguir el millor govern possible" per a la ciutat, per al que els socialistes faran "tot el possible".





Si estan disposats a fer alcaldessa Ada Colau o si poden arribar a acords amb Manuel Valls (Cs) Illa el manté en el terreny de les interpretacions, sobretot després que Valls també manifesti que prefereix Colau abans que a Maragall.





"No volem entrar en el terreny de les especulacions", explica Illa, que remarca que més important que el nom i les sigles és que hi hagi un govern "no independentista i estable".





Per això, tenint en compte que ERC i JxCAT no tenen prou suport i que la CUP ha quedat fora de l'Ajuntament, guanya pes que la segona o tercera força, és a dir, BComú o PSC, liderin l'equip de govern.