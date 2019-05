Carmena s'ho pensa millor i anuncia que intentarà ser investida

La candidata de Más Madrid a l'Ajuntament de la capital i alcaldessa en funcions, Manuela Carmena, ha confirmat que "clar" que intentarà ser investida com a regidora el proper 15 de juny al Ple de constitució de la nova Corporació perquè la plataforma va resultar la llista més recolzada en les eleccions del 26 de maig.









És a dir, que si no s'aconseguissin acords entre la resta de formacions per llavors, Más Madrid decidiria l'Ajuntament en una segona volta en ser la llista més votada, segons recull la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG).





"Más Madrid és la candidatura victoriosa, la que ha guanyat les eleccions. Estem en un moment en què encara no s'ha desenvolupat el que poden ser els pactes que puguin permetre o no ser alcaldessa", ha contestat a la premsa en el descobriment d'una placa al pintor Eduardo Arroyo quan ha estat preguntada sobre si pot seguir sent regidora.





Per això, "clar" que tractarà una investidura perquè Más Madrid "és la candidatura amb més nombre de vots i en cas que no hi hagués acords, pel sol fet de tenir major nombre de vots". "Seria la candidatura que hauria de decidir l'Alcaldia", ha rematat en la seva primera aparició després de la nit electoral.