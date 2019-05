El Govern d'Escòcia ha presentat aquest dimecres la llei amb la qual vol establir les bases d'un segon referèndum independentista, un objectiu que la ministra principal, Nicola Sturgeon, ha tornat a incloure en la seva agenda política davant de la incertesa generada pel procés de divorci entre el Regne Unit i la Unió Europea.





MÉS INFORMACIÓ Nicola Sturgeon demana un altre referèndum a Escòcia abans de maig de 2021





"Acabem de publicar una llei per fixar les normes d'un referèndum d'independència, per permetre que el poble escocès triï el seu propi futur en lloc de tenir un futur Brexit imposat", ha afirmat Sturgeon en el seu compte de Twitter, a l'espera d'explicar més detalls al Parlament.





Sturgeon ja va avançar a l'abril que el seu Executiu presentaria el projecte per mirar d'establir aquest mateix any les normes per a una nova convocatòria, malgrat que va reconèixer que no apellarà ara per ara a la denominada Secció 30, sota la qual es duria a terme el segon referèndum.





El Govern escocès, que havia aparcat les seves reivindicacions sobre aquesta qüestió pel procés de sortida del Regne Unit de la UE, no ha plantejat ara per ara cap calendari precís per a una iniciativa que ja ha estat rebutjada frontalment des de l'Executiu central --tot i que falta veure la posició que adopti el successor de Theresa May--.





Els sondejos ara per ara no mostren grans canvis amb relació a les dades del referèndum del 2014, quan un 55 per cent dels ciutadans van dir 'no' a la secessió. Sturgeon confia a donar la volta a les dades a l'empara del Brexit, aprovat a nivell general al Regne Unit però rebutjat per un 62 per cent dels escocesos el juny del 2016.