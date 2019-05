Nadal passa a la tercera ronda del Roland Garros sense problemes

El tennista manacorí Rafa Nadal s'ha classificat per a la tercera ronda del Roland Garros, després de guanyar aquest dimecres sense problemes l'alemany Yannick Maden (6-1, 6-2, 6-4) i en el seu següent compromís buscarà els vuitens de final contra un rival de més nivell, el belga David Goffin.





Maden, un jugador que als seus 29 anys mai no ha estat dins del 'top 100' mundial de l'ATP, només ha plantat cara en l'eixelebrat tercer set, en el qual tots dos jugadors han encadenat cinc trencaments de servei consecutius com a resultat de diversos errors a banda i banda de la pista. Amb 4-4, Nadal ja no ha permès més suspens i ha posat la directa cap a la victòria.





En el seu següent compromís, l'onze vegades guanyador a París es mesurarà amb David Goffin, actual número 27 de la classificació mundial que tampoc no ha tingut dificultats per desfer-se del serbi Miomir Kecmanovic (6-2, 6-4, 6-3).





Malgrat que no està al nivell de fa dos anys, quan va arribar a ser el setè millor jugador del planeta, el belga és perillós i ja va ser capaç de guanyar Nadal en les ATP Finals 2017. No obstant això, els tres precedents en terra batuda s'han decantat clarament del costat del de Manacor sense cedir ni un sol set.