El Festival de Sitges celebra 40 anys homenatjant Alien i Mad Max

El 52 Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya que se celebrarà a Sitges (Barcelona) del 3 al 13 d'octubre, celebrarà els 40 anys de l'"obra mestra" 'Mad Max. Salvatges de l'autopista', de George Miller, que serà el leitmotiv del certamen, ha dit en roda de premsa aquest dimecres, el director del festival, Àngel Sala.





Ha recordat l'èxit d'aquesta producció va impressionar a tota una generació, coincidint amb un conjunt de pel·lícules nord-americanes "que parlaven de barbàrie".





Per això, el festival ha triat aquesta pel·lícula com 'leitmotiv' d'un 1979 cinematogràficament gloriós amb autèntics fenòmens de culte i bàsic per al cinema fantàstic, i que també ha inspirat el cartell del festival --dissenyat per l'agència Xina-- una retrospectiva i el llibre oficial del certamen.





EL VEHICLE: "SÍMPTOMA" L'APOCALIPSI





Sobre el cartell, Sala ha destacat que el vehicle és un "símptoma de l'Apocalipsi" i causa de l'escalfament global, davant del que 'Mad Max' era una premonició d'aquest paper del vehicle com a element de la fi del món, creant un univers desenvolupat després en les seqüeles.





El festival no oblidarà "el monstre més bonic" del festival: Alien, amb la commemoració de 'Alien, el vuitè passatger', de Ridley Scott, una cinta que es "commemoraria cada any".





'EXPLOITATION' ITALIANA





El festival també versarà sobre la 'exploitation' italiana, que ha donat grans noms al cinema mundial de la mà de gèneres com 'spaghetti western' i el gènere policíac, a part d'imitacions per al mercat internacional de 'Mad Max', amb produccions com 'Contaminación: Alien invade la Tierra' de Luigi Cozzi i 'Los guerreros del Bronx', d'Enzo G. Castellari.





Sala ha recordat que aquestes cintes van aconseguir un gran èxit comercial a Espanya i que "s'han convertit en títols de culte", que el festival reunirà en una retrospectiva i en el llibre 'Apocalypse domani. La dècada daurada de la exploitation italiana de ciència-ficció (1977-1990)', coordinat per Sala.





Ha celebrat que el fantàstic "està present en tot l'imaginari audiovisual contemporani" amb sèries i pel·lícules que paralitzen el país i s'enfronten a les persones davant la presència de 'spoilers', com 'Joc de Trons', i també ha detectat que en el Festival de Cinema de Cannes (França) el 50% de les seccions tenien contingut de gènere des de diversos punts de vista.





"DE FREAKS A TRENDING TOPIC"





"Hem passat de ser freaks a ser 'trending topic'", ha dit Sala, que ha anunciat canvis importants en el festival que fa a la distribució i exhibició, perquè ha canviat mundialment l'estacionalitat de les estrenes.





Ha dit que la majoria d'estrenes es donen en el trimestre del festival, sent "bàsiques les cintes que es projectin" en els festivals de Toronto (Canadà) i Venècia (Itàlia), i ha citat que també hi ha molta més competència amb altres festivals per exhibir fantàstic, donat el bon moment que viu el gènere.





Ha avançat que serà una edició amb més presència de directores de cinema fantàstic i una bona collita en animació de gènere, tot i que ha instat a esperar a agost per anunciar el cartell del festival, que tindrà cintes per estrenar entre novembre i finals d'any.