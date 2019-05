Escriptores espanyoles com Mart Sanz, Pilar Adón o Laura Freixas, que participen en el llibre 'Tsunami. Miradas feministas' (Sexto Piso) acabat de publicar, han lamentat l'exclusió de les dones de premis i institucions del sector perquè segueixen sent "considerades quotes".









"Jo tenia aquesta falsa il·lusió que sortiríem al carrer i se'ns escoltaria, però després si un es fixa en els premis o les acadèmies, ja que s'adona que la igualtat és una cosa evident però que va molt lent. Si una dona fica la pota en una taula rodona, és la dona la que ho fa. se'ns vol calladetes", ha assenyalat Adón durant la presentació del llibre a la Fundació Telefónica.





En ser preguntades sobre el recent manifest signat per desenes d'autors i editors contra l'absència de dones en la Biennal de Novel·la Mario Vargas Llosa --que té lloc del 27 al 30 de maig a la ciutat de Guadalajara (Mèxic)--, Freixas ha lamentat que "aquest cas sigui un exemple de 1.000".





"No és una excepció, sinó la regla. Això reflecteix que les lleis han canviat, però hi ha inèrcies patriarcals que es reflecteixen en casos com aquest", ha apuntat, després de criticar el món de la cultura, que "durant anys es va pensar lliure del masclisme i progressista".





"Com tots, és un món amb desigualtat i el primer és denunciar-ho i després debatre-ho", ha afirmat Freixas, que ha estat secundada per Cristina Fallarás. "Aquest manifest ha molestat, no ha sorprès, i si això és així és perquè ja sabien que hi havia alguna cosa malament", ha ironitzat.





'Tsunami. Mirades feministes 'és un recull de textos editada i prologada per Marta Sanz, en què l'autora ha demanat a les participants "textos autobiogràfics" per parlar d'aquestes desigualtats de gènere, perquè "són llocs on el terreny personal es converteix en polític".





A més de les autores esmentades, també han participat Núria Barris, Edurne Portela, Clara Usón, Sara Mesa, Cristina Morales i María Sánchez.





LA DONA A LA NOVEL·LA NEGRA





Cadascuna de les escriptores ha posat com a exemple la seva experiència personal per parlar dels obstacles per a l'avanç de la dona en la societat. Per exemple, Adón ha parlat de com fa tres anys es va decidir a fer pública una agressió i es va enfrontar a "els consells benintencionats de no explicar-ho perquè es tractava de 'una cosa que pertanyia a l'àmbit privat'".





Per la seva banda, Fallaràs ha recordat com es va convertir en l'única dona a dia d'avui a guanyar el Premi Hammett de novel·la negra amb 'Las niñas perdidas'. "En realitat, es tracta d'una novel·la sobre el dolor i la maternitat, però vaig agafar els patrons de la novel·la negra i vaig canviar una mica el motlle de mascle", ha explicat.