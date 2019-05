La ministra de Sanitat, María Luisa Carcedo, s'ha mostrat partidària de finançar en el sistema sanitari públic la pastilla preventiva de la sida, coneguda com a profilaxi pre exposició (Prep), però ha matisat que "no és la panacea".









"Només prevé de la transmissió en aquest acte sexual, no de totes les malalties de transmissió sexual ni en totes les pràctiques. Sent eficaç, té limitacions", ha argumentat Carcedo en declaracions als mitjans abans d'un acte al Ministeri on s'ha reconegut als professionals sanitaris que han treballat en l'atenció a persones amb VIH.





Segons ha explicat Carcedo, el seu finançament públic "s'està estudiant", tant en la Comissió de Farmàcia com en la de Salut Pública juntament amb les comunitats autònomes, per saber amb exactitud què indicacions dins del Sistema Nacional de Salut (SNS) es pot fer del fàrmac.





"Que se sàpiga per a què serveix i què indicacions concretes ha de tenir. En això s'està treballant", ha afegit. Preguntada sobre si, en qualsevol cas, estaria a favor de la seva implementació, ha defensat que "tot el que aconsegueixi prevenir cal utilitzar-lo".





Tal com ha recordat en la seva intervenció, al dia es detecten uns 10 nous casos de sida a Espanya, el que suposa al voltant de 3.400 a l'any. "Hem aconseguit que la malaltia sigui crònica, hi ha hagut fins i tot algun cas de curació, però cal avançar en la investigació i els tractaments per aconseguir la curació", ha analitzat.





Sobre els "reptes pendents", Carcedo ha indicat que és el primer és aconseguir els objectius 90-90-90 de l'ONU; 90 per cent de persones amb VIH diagnosticat, 90 per cent amb tractament antiretroviral i 90 per cent amb càrrega viral suprimida. Espanya es troba molt a prop d'aquestes xifres, ja que hi ha un 86,2 per cent d'afectats que coneix el seu diagnòstic, un 93,4 per cent que compta amb tractament i un 90,4 per cent amb supressió viral. "És una tasca en la qual seguim treballant. Sabem que cal reforçar els esforços per incrementar aquests percentatges", ha assegurat la ministra.





CARCEDO: "CERT RELAXAMENT" A LA PREVENCIÓ





D'altra banda, la ministra ha incidit que, malgrat els avenços en les últimes dècades, encara es produeixen estigmes al voltant d'aquesta malaltia que cal eradicar. Al costat d'això, ha enviat un missatge "especialment als joves" davant el "repunt" de casos: tres de cada deu nous casos són menors de 30 anys, ha recordat.





"S'està produint un cert relaxament en les mesures preventives de la sida. Hem de tornar a posar la prevenció en primera línia per desterrar aquest relaxament", ha apostat Carcedo, que ha reconegut la necessitat de "fer un abordatge integral i multidisciplinari" en aquesta patologia, "abastant totes les especialitats que puguin intervenir en l'atenció del pacient amb infecció per VIH".





La ministra ha celebrat els avenços fins a la data en fàrmacs antiretrovirals, per exemple, i ha posat en valor als professionals sanitaris que al llarg de gairebé quatre dècades han treballat en l'abordatge del VIH i la sida a Espanya. Els professionals que han participat en l'homenatge han relatat les dificultats a què es van enfrontar quan la sida era una malaltia desconeguda, contagiosa i de pandèmia.





"Van ser temps difícils en què la tasca dels professionals que atenien aquests pacients va ser clau", ha reconegut Carcedo. De fet, tal com han recordat els experts, en els anys 80 l'esperança de vida no superava els dos anys. Avui, ha deixat de ser mortal per convertir-se en malaltia crònica, ha precisat la ministra.





El 31 de desembre de 2016, es va estimar que havia 146.500 persones amb el virus del VIH a Espanya. Segons l'últim informe epidemiològic, el 2017 es van notificar 3.381 nous casos. La situació, malgrat tot, és "molt millor" que al començament de l'epidèmia. Ara, els professionals se centren en reptes com la qualitat de vida del pacient o la detecció precoç, i no tant en combatre la malaltia. "Tot i que hem estat experts en cures, aquest bagatge ha estat importantíssim", ha recordat el doctor Fernando Lozano, de l'Hospital Verge de Valme de Sevilla.