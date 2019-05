Fiscalia manté la petició de 25 anys de presó per rebel·lió per Junqueras

La Fiscalia del Tribunal Suprem ha elevat a definitiva la seva petició de 25 anys de condemna de presó per rebel·lió i malversació per al exvicepresident de la Generalitat de Catalunya i diputat suspès Oriol Junqueras com a dirigent del 'procés' independentista i manté igualment la seva petició inicial de pena per als vuit processats pel primer d'aquests delictes.









Tampoc ha variat la seva petició de penes per als tres exconsellers del exGovern de Carles Puigdemont encausats per desobediència i malversació.





Per la seva banda, l'Advocacia de l'Estat també manté la seva petició de 12 anys de presó per a Junqueras per sedició i malversació; penes d'entre 11 anys i mig per Forn, Rull, Turull, Bassa i Romeva; 10 anys per Carme Forcadell; i 8 anys per als Jordis, tots ells per un delicte de sedició en un gest en el qual es va desmarcar radicalment de la Fiscalia.





Vox ha retirat la seva petició de pena d'organització criminal malversació per a l'exconseller d'Empresa Santiago Vila i el deixa en desobediència, que no comporta pena de presó.