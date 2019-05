CaixaBank i CEOE signen una línia de finançament a empreses de 20.000 milions per a 2019-2020

CaixaBank i la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE) han signat una línia de finançament per a empreses de 20.000 milions d'euros per al període 2019-2020, de manera que renoven la col·laboració que van iniciar el 2016.









L'objectiu és impulsar la internacionalització, la innovació i l'emprenedoria de les empreses afiliades a CEOE i les seves organitzacions empresarials, donant una resposta "eficaç" a les seves necessitats.





L'acord estableix que CaixaBank gestionarà àgilment les sol·licituds de finançament de les empreses i oferirà condicions preferents, en funció de les característiques de cada operació.





El conveni ha estat signat aquesta tarda pel president de CaixaBank, Jordi Gual, i el president de la CEOE, Antonio Garamendi. Gual ha subratllat el paper de l'entitat financera en els últims anys per impulsar segment de banca d'empreses, "essencial" per millorar la competitivitat de l'economia espanyola i accedir a nous mercats nacionals i internacionals.





Per la seva banda, Garamendi ha destacat que l'acord ajuda al petit i mitjà empresari espanyol a accedir a finançament, "una de les majors barreres amb què s'enfronten les pimes cada dia". A més, ha ressaltat la seva importància a nivell autonòmic, ja que des 2016 s'han realitzat diverses firmes en diverses comunitats autònomes entre CaixaBank i les organitzacions empresarials.





Des que CaixaBank i CEOE van iniciar la seva col·laboració en 2016, el banc ha posat a disposició de les empreses afiliades a la patronal un total de 66.000 milions d'euros per promoure actuacions encaminades a la millora i el creixement, superant en totes les renovacions l'import lloc a disposició en l'acord.





L'any passat, CaixaBank va concedir 59.737.000 d'euros en crèdits de nova producció a tota la seva cartera de microempreses, pimes i grans empreses, el que suposa un increment del 69% respecte a l'any anterior.





D'aquests, un 61% es va realitzar com a inversió a curt termini a través de crèdit comercial i comptes de crèdit, un 35% com a inversió a llarg termini gràcies a préstecs i avals i un 3% com a inversió a mig termini mitjançant leasing i renting. En total, en el marc de l'acord amb CEOE, CaixaBank va dur a terme el passat any més de 178.000 operacions de finançament a empreses.