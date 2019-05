Malgrat que els resultats no van ser tot el pròspers que s'esperava, l'experiència de Más Madrid ha suposat una alenada d'aire fresc en l'espai polític a l'esquerra del PSOE. Amb un projecte transversal i sense comptar amb el llast del duo Iglesias-Montero, l'escissió afavorida per Errejón ha aconseguit salvar els mobles a la vista del daltabaix general de Podem.





Per aquest motiu parlamentaris electes de Más Madrid a l'Assemblea assenyalin que el sentiment generalitzat dins de la plataforma és que pot ser viable estendre la marca més enllà de la regió. "És un objectiu bastant raonable", defensen sobre la possibilitat que la nova marca, que va aconseguir 20 diputats, aspiri a estendre per la resta d'Espanya.









Aquestes mateixes fonts --algunes de les quals poden identificar-se amb el errejonismo, que va resultar derrotat a Vistalegre II, però també amb descontents que s'han anat despenjant de la formació-- assenyalen que per explorar aquest camí hi ha temps, quatre anys de legislatura per davant, i defensen que l'avantatge és que a Madrid "hi ha uns vímets fantàstics". A més, assenyalen que la plataforma creada per Íñigo Errejón després d'abandonar al gener la candidatura d'Unides Podem a la Comunitat de Madrid pot tenir un paper protagonista en el "nou cicle" que s'obre i que troba els seus fonaments en el feminisme i en l'ecologisme.





Sobre què contactes obririen i amb qui en altres comunitats autònomes, els de Errejón assenyalen que és aviat per parlar de persones o formacions que encaixessin amb l'esperit de Más Madrid, però posen com a exemple a Equo o Compromís (format pel Bloc, Iniciativa del Poble Valencià i Els Verds-Esquerra Ecologista del País Valencià).





En aquest sentit, assenyalen que hi ha un sentiment de "orfandat política" després del tancament del cicle del 15M i després del "suïcidi --polític-- d'Iglesias i Monedero". De Podem troben a faltar que facin autocrítica i lamenten que el líder morat 's'escudi en culpar del desastre de les eleccions de diumenge passat a la manca d'unitat en les candidatures. "El nostre resultat ha estat bo", diuen.





"Iglesias s'escuda en que el problema és Errejón, però ja no està", diuen, per tot seguit matisar que el front obert que té la direcció nacional de Podem ja no és contra el que va ser cofundador de la formació sinó contra els seus propis territoris.





Així, adverteixen a Iglesias que "s'ha passat tant de rosca" que serà difícil que quedi com "una versió rara" del que va ser Esquerra Unida.