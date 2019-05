Sánchez veta Calviño i Borrell que vagin al Club Bilderberg

El president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, ha prohibit als seus encara ministres Nadia Calviño i Josep Borrell que vagin a l'exclusiu Club Bilderberg, que es reuneix aquest cap de setmana a Montreux (Suïssa) amb participants del món de la política i l'economia al més alt nivell.









En edicions anteriors, per part del Govern espanyol han assistit, per exemple l'exministre d'Exteriors José Manuel García-Margallo, el d'Economia Luis de Guindos, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría i l'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero.





Les raons de Sánchez per prohibir a Calviño i Borrell que vagin a tan selecte fòrum se centren que el president socialista no considera oportú que vagin enmig de la negociacions sobre la formació del futur govern d'Espanya.





Segons publica 'Confidencial Digital', Sánchez argumenta que anar ara a Bilderberg seria enfadar Podem per considerar que el PSOE estaria més a la dreta.





El president socialista, indiquen, no vol provocar més malestar enmig d'un procés de pactes a nivell no només nacional, sinó també local i autonòmic, ja que en menys d'un mes ha hagut una macroetapa electoral.





Però també hi ha un altre motiu, i és que no només des de la formació estatge es vegi que assistir a la reunió de Suïssa sigui de totpoderosos allunyats de la ciutadania, sinó també des de la militància socialista, ja que encara ressona la petició dels seguidors davant el balcó de Ferraz quan Pedro Sánchez va guanyar les eleccions el 28 d'abril: "amb Rivera no", en relació al fet que si havia de pactar per obtenir majoria absoluta, no ho fes amb Ciutadans.





Sí assistiran a aquest fòrum polític i econòmic per part d'Espanya la presidenta del Santander, Ana Botín, el president del Partit Popular, Pablo Casado, i la dirigent de Cs Inés Arrimadas.