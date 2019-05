Fins a un any de presó per nou estudiants per desordres en una protesta per les taxes universitàries

La Secció Setena de l'Audiència de Barcelona ha condemnat nou estudiants a penes d'entre sis mesos i un any de presó per desordres durant una manifestació per la rebaixa de les taxes universitàries l'11 de maig de 2017.









Els acusats han arribat a un pacte amb la Fiscalia, que demanava inicialment per a ells condemnes de quatre anys de presó, i el tribunal ha dictat sentència de conformitat que ja ha estat declarada ferma, evitant-se així la celebració de tot el judici.





En concret, quatre d'ells han estat condemnats a un any de presó i una multa de 180 euros per un delicte d'atemptat a l'autoritat en concurs ideal amb un delicte de desordres, i un delicte lleu de lesions, mentre que altres quatre han estat condemnats només per desordres a sis mesos de presó, i el novè a un any de presó per atemptat en concurs ideal amb desordres.





Els advocats dels acusats han demanat la suspensió de la pena de presó perquè cap té antecedents, i en no oposar-se la Fiscalia, el tribunal ho ha acordat amb la condició que en dos anys no cometin cap nou delicte, pel que podran eludir la presó.





Aquest 11 de maig de 2017, uns 800 estudiants es van manifestar a plaça Universitat de Barcelona per reclamar la rebaixa del 30% de les taxes, la gratuïtat progressiva de les mateixes i l'equiparació dels preus de màster i grau.





Els manifestants van recórrer el carrer Pelai i plaça Catalunya fins a arribar un grup d'entre 300 i 400 persones davant la Secretaria d'Universitats, a la Via Laietana, on hi havia una línia policial formada per quatre vehicles dels Mossos d'Esquadra que protegien l'edifici.





Els universitaris, en aquest moment de la protesta, van llançar pots de fum i bengales i van fer una asseguda a terra davant de la Secretaria, i durant l'altercat amb els agents es van enarborar pals de bandera contra la línia policial i hi va haver alguns agents ferits.





Aquest dijous, més d'un centenar de persones s'han concentrat a les portes de l'Audiència de Barcelona, al passeig Lluís Companys, per protestar per aquest judici, convocats pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC).





Els manifestants han mostrat pancartes amb el missatge 'Defensar la universitat pública no és cap delicte' i estelades i en entrar els encausats a edifici judicial han cridat consignes com 'Si toquen a una, ens toquen a totes' i 'La nostra millor arma, la solidaritat '.