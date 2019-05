Torra arenga als empresaris a defensar "un referèndum" d'independència

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha topat amb un ambient d'indiferència i resignació continguda en l'obertura de la XXXV Reunió del Cercle d'Economia. Torra arribava a territori inhòspit un any després d'assumir el Govern per a fer un balanca del seu primer any de mandat, però ha dedicat el seu discurs a mitinejar sobre la independència com sol fer en altres ocasions.





Torra ha reclamat aquest dijous a l'empresariat català que se situï en "la primera fila de la defensa de la qualitat democràtica de les institucions, del que vol el 80% de la ciutadania catalana: un referèndum" .





El president català ha criticat la judicialització contra el procés sobiranista, i ha advertit que "l'únic camí d'estabilitat possible" és defensar que la societat catalana és madura per decidir el seu futur debatent, parlat i, finalment, votant.





En aquest sentit, Torra ha anunciat que la setmana que ve es donarà a conèixer una "notícia" que confirmarà el lideratge de Catalunya en el sector de la noves tecnologies i la societat del coneixement, sense donar més detalls.





Tanmateix, el discurs del president ha estat rebut amb una fredor generalitzada. Mentre Torra enllaçava idees generals sobre els reptes de la digitalització o el manteniment de l'Estat del Benestar, un auditori mig buit se l'escoltava amb resignació i sense esma.





EL CANVI DE SEUS SOCIALS NO IMPORTA...





Torra ha indicat que el moviment de seus socials s'ha invertit i que més empreses amb seu social a Madrid l'han traslladat a Catalunya que no al revés durant el quart trimestre de 2018 i el primer d'aquest any: "Qui ho anava a dir!".





Aquesta ironia semblava dedicada a una part del propi empresariat, que durant els últims temps ha llançat advertiments sobre el mal que el procés podria arribar a causar sobre la prosperitat de Catalunya. "Sembla, per tant, que es consolida la inflexió en el fenomen del qual es va parlar tant, aquella famosa 'fugida d'empreses', i que es va utilitzar tant per part de certs mitjans amb una clara intenció de manipular el relat", ha raonat.





... PERÒ SÍ EL DÈFICIT FISCAL





No obstant això, Torra ha alertat del "llast immens" que suposa el dèficit fiscal per a Catalunya, a més de no poder gestionar infraestructures com el Corredor Mediterrani i els ports i aeroports, i ha assegurat que funcionarien millor si es fes des de la Generalitat.





"En la gestió de les infraestructures ens juguem una bona part de l'èxit del futur", ha raonat Torra, i ha exemplificat el perjudici competitiu que suposa que, per exemple, Seat no disposi del Corredor Mediterrani.





Amb aquest exercici de victimisme econòmic, Torra ha arrodonit una intervenció on han predominat els eslògans mitiners de l'independentisme en comptes de l'anàlisi assossegada i amb vista al futur de la economia catalana. El Torra activista ha tornat a menjar-se al Torra president (si és que n'hi ha un).