Ramos es queda al Madrid (per ara)

El defensa i capità del Reial Madrid, Sergio Ramos, ha tret de dubtes a l'afició en una roda de premsa davant els mitjans. Ramos ha confirmat que es quedarà en el conjunt madridista, posant fi d'aquesta manera a la possibilitat d'una marxa al futbol xinès.









El central andalús es queda al club blanc després d'una reunió amb la direcció per aclarir el seu futur, que en els últims dies ha estat penjant d'un fil per les pròpies dubtes escampades per l'entorn del jugador.





"No té res d'importància. (Ramos i el seu germà, el seu representant) Van demanar veure i em van dir que hi havia una oferta molt bona d'un club xinès i que no poden pagar transfer. Li vaig dir que això no podia ser i que ja parlaríem amb el club xinès. És impossible que puguem deixar que el capità es vagi gratis, crearia un precedent terrible", havia declarat a principis de setmana Florentino Pérez, president del Reial Madrid, en una entrevista al programa 'El Transistor' d'Onda Cero.