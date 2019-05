El jutge decreta llibertat amb càrrecs per a Borja Fernández

L'exjugador Borja Fernández ha quedat en llibertat amb càrrecs, després de prestar declaració al Jutjat d'Instrucció número 5 d'Osca, en relació amb una organització que falsejava resultats esportius en el futbol professional que va revelar l'operació 'Oikos'.





L'advocat de Fernández, Joan Castelón, ha informat els mitjans de comunicació, davant de les portes del Palau de Justícia, que "ha acordat la seva senyoria deixar-lo en llibertat". "Continuarà el procés d'investigació i fins que no estiguin del tot determinats els indicis, caldrà esperar", ha afegit.





L'exjugador del Valladolid haurà de presentar-se al Jutjat cada quinze dies. "Tindrà les presentacions que marca la llei quan un es troba en llibertat provisional. Els càrrecs són els de tothom, evidentment, fins que no està determinat quina participació hi ha, si hi ha indicis o no, sempre és la mateixa imputació", ha afirmat el lletrat.