Set morts i 21 desapareguts en el naufragi d'un vaixell turístic al Danubi, a Budapest

Almenys set persones han mort i 21 més han desaparegut després del naufragi d'un vaixell al riu Danubi al seu pas per la capital d'Hongria, Budapest, segons un nou balanç divulgat per les autoritats, que admeten que les esperances de trobar més supervivents són "mínimes".









El vaixell, en el qual viatjaven 30 turistes sud-coreans, tres guies i dos tripulants hongaresos, va impactar amb una altra embarcació turística sobre les 21.00 hores prop de la zona del Parlament i es va enfonsar al riu, on s'ha desplegat un ampli operatiu de cerca. La Policia ha tallat la ruta entre els ponts de Margarita i Isabel mentre es duen a terme aquestes tasques.





"No m'atreveixo a dir que no hi ha esperances, però sí que les oportunitats són mínimes" de trobar més supervivents, ha admès un portaveu del servei nacional d'ambulàncies, Pal Gyorfi, en declaracions a la televisió estatal. "No és només per la temperatura de l'aigua, sinó pels forts corrents, el vapor que hi ha sobre la superfície i la roba que portaven les persones que van caure", ha argumentat.





El president de Corea del Sud, Moon Jae-in, ha anunciat que les autoritats sud-coreanes i hongareses col·laboraran per investigar la causa del sinistre. "El més important és donar-se pressa", ha declarat Moon durant una reunió d'emergència en la qual ha instat a servir-se de tots els canals diplomàtics per agilitzar les operacions de cerca.