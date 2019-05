​Wayra Barcelona reunirà a emprenedores amb inversors a Wayra4Women

Amb l'objectiu de fomentar l'emprenedoria femenina, Wayra Barcelona llança Wayra4Women, un esdeveniment que tindrà lloc el pròxim 27 de juny a Utopicus Glòries, de Barcelona, i que busca reunir a emprenedores amb inversors a través d’un format speed dating.









La inscripció ja està oberta per a totes les emprenedores que vulguin tenir l'oportunitat de presentar el seu projecte davant de grans fons d'inversió, així com per a tothom interessat en conèixer de primera mà l'experiència i el camí que han recorregut altres emprenedores per tirar endavant amb èxit el seu projecte.





L'esdeveniment comptarà amb una taula rodona amb el títol "Emprender en femenino, saltando barreres" en què participaran com a ponents:





Katrina Walker, fundadora de CodeOps, la primera escola de programació per a dones;

Sara Werner, creadora de Cocunat, la primera marca de cosmètica saludable lliure de tòxics;

Olga Valls, fundadora de Marbel, amb més de 20 anys d'experiència en direcció d’equips en grans empreses de consum nacionals i multinacionals; Clara LaPiedra, emprenedora d’èxit en els àmbits de la comunicació, retail i inversió, consultora de startups i Business Angel; Magda Marín: A principis dels 90, va fundar CapitánModa, convertint-se en emprenedora pionera. Actualment es CEO de Mayerling.





Recolzant l'emprenedoria femenina





Telefónica ja destina el 37% de la seva inversió en startups a projectes liderats per dones i la intenció és que la xifra no deixi d'augmentar fins a equiparar-se amb la inversió en projectes liderats per homes.





L'àrea d'innovació oberta de Telefónica compta amb més de 120 startups liderades per dones. L'any passat, es van invertir més de 3M€ en 27 companyies liderades per dones a través de la xarxa d'11 hubs de Wayra en 10 països.





Com demostra l'experiència de Wayra, el hub d’innovació oberta de Telefónica, les startups liderades per dones tenen una major supervivència, un 79% dels projectes liderats per dones tenen èxit comparat al 67% de mitja.





Amb Wayra4Women amplia la missió del projecte Womensage, iniciativa que va posar en marxa l'àrea d’Innovació Oberta de Telefónica el 2015 per potenciar l'emprenedoria femenina. Amb Womensage, la multinacional busca fomentar les vocacions STEM en nenes, facilitar l'emprenedoria en joves i universitàries, impulsar la formació de dones en habilitats tecnològiques i buscar i compartir role models que poden servir d'inspiració a altres dones.





Sobre Wayra





Wayra és el hub d'innovació oberta de Telefónica més global, tecnològic i connectat del món. Wayra opera a través d’11 hubs en 10 països: Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Alemanya, Mèxic, Perú, Espanya, Regne Unit i Veneçuela. Més de 500 de les startups tecnològiques participades dins del programa d'Innovació Oberta de Telefònica segueixen actives i més de 100 startups estan fent negoci amb la companyia.