L'OCU provoca una polèmica pel suposat frau de les cremes solars infantils

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha demanat a l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), dependent del Ministeri de Sanitat, que realitzi les comprovacions necessàries sobre dues cremes solars infantils per presumptament oferir menor factor de protecció del indicat, i, un cop confirmat, impulsi el cessament de comercialització i utilització, "pel risc potencial que suposa el seu ús".









"Especialment en el cas del fotoprotector d'ISDIN", assenyala en un comunicat als mitjans, en referència a la crema ISDIN Fotoprotector Pediatrics Transparent Spray SPF 50 + que, afirma, ofereix una protecció 'mitjana' (SPF 15) i no 'molt alta', com indica la seva etiqueta; així mateix, diu que falla en la protecció a la radiació UVA. L'altre producte denunciat per l'organització és la crema solar Babaria Infantil Esprai Protector SPF 50+ que, destaca, "hauria d'estar etiquetada com SPF 30, ja que només ofereix protecció 'alta' i no 'molt alta', com a mostra el seu etiquetatge".





ISDIN, en un comunicat, assenyala que ha sol·licitat a l'organisme de consumidors una còpia de l'estudi en el qual es va obtenir un SPF i un UVA-PF inferior a l'indicat en l'etiquetatge del producte, que "l'OCU no ha facilitat". Pel que ISDIN, prossegueix, "no ha pogut verificar ni la metodologia, ni l'execució, ni la coherència dels resultats d'aquest estudi".





No obstant això, la companyia sí que ha facilitat els resultats de dos estudis independents on es verifica que el producte té un SPF fins i tot major de 50, (SPF de 64,4, assenyala un estudi de 2015, i (SPF de 64,8, segons investigació de 2017).





"El consumidor pot estar segur que les afirmacions que apareixen en el pack del producte estan avalades per estudis independents elaborats per entitats de certificació de primer nivell", afirma la companyia, que recorda que des del seu llançament, el producte, "no ha registrat consulta, reclamació o denúncia significativa de particulars o consumidors referides a la manca de seguretat o eficàcia del producte".





Igualment, Bavaria ha expressat en un comunicat la seva "total disconformitat" amb l'article perquè considera que "en absolut es correspon amb la realitat" i, per això, també apel·la al resultat de les anàlisis de Factor de Protecció in vivo realitzats en un laboratori independent per al producte Spray Protector Infantil SPF 50 +, els resultats són 69,3 i 65,6.





En aquest sentit, lamenten que, tot i que van oferir a l'OCU aquests resultats, "l'entitat no els hagi tingut en consideració per complementar el seu informe sobre Protectors Solars i, per tant, contrastar-se". Babaria assegura complir estrictament amb totes les normes vigents i porta anys comercialitzant el producte "sense reclamacions a dia d'avui en relació al mateix". Per això, anuncia que es reserva la possibilitat d'emprendre accions legals.





ESTUDI DE L'OCU





Un any més, l'OCU ha realitzat una anàlisi comparativa entre diferents cremes solars per a comprovar si ofereixen l'índex anunciat i, per tant, protegeixen la pell en la mesura que prometen. En aquesta ocasió, OCU s'ha centrat en estudiar 17 cremes solars infantils amb factor de protecció solar molt alt (SPF 50 +) i amb presentació en format polvoritzador ( "pistola", esprai, aerosol o polvoritzador).





Per realitzar l'anàlisi, segons expliquen, les cremes han estat sotmeses a dues proves de laboratori seguint les normes estandarditzades europees. D'una banda, una prova de càlcul del SPF 'in vivo' en condicions estandarditzades i controlades i, de l'altra, una prova 'in vitro' per mesurar la radiació UVA capaç de traspassar una capa de crema d'un determinat gruix.





Segons aquestes proves, OCU ha detectat que, de les 17 cremes analitzades, la cremes restants compleixen amb l'etiquetatge bàsic que exigeix la llei i que la protecció oferta coincideix amb l'anunciada a les etiquetes. A més de la protecció SPF i UVA, OCU també ha analitzat i puntuat altres característiques de les cremes i el seu envasat com la prova d'ús, la claredat de l'etiquetatge o la possible presència de fragàncies al·lergògenes, "per així poder adjudicar una qualificació global a cada una d'elles".





Segons aquesta qualificació global, la crema Garnier Delial Sensitive Advanced Boira Antiarena és la millor d'aquesta anàlisi, mentre que Cent Sun Spray Solar Infantil de Lidl -en format pistola- obté la qualificació de 'Compra Mestra' per la seva bona relació qualitat preu.





Segons OCU, "els resultats d'aquest nou anàlisi tornen a demostrar que, per estar adequadament protegit, no cal adquirir els productes més cars, ja que diverses cremes de preu econòmic ofereixen una protecció adequada".