Mor un submarinista a Tossa de Mar (Girona)

Els serveis d'emergència han trobat el cos sense vida d'un submarinista a Tossa de Mar (Girona), després que un company alertés les 23.17 hores de dijous que s'havia submergit a la zona de la platja de la Mar Menuda i, per causes desconegudes, no havia sortit.









Segons han informat els Bombers de Catalunya aquest divendres en un comunicat, una barca de bombers l'ha localitzat sobre la 1.25 hores a uns 500 metres de la costa.





En el dispositiu de recerca han participat efectius aquàtics dels bombers, els Mossos d'Esquadra, Bombers de Barcelona, la Guàrdia Civil, un helicòpter i l'embarcació Sirius de Salvament Marítim, i la Policia Local, després de la qual cosa la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació.