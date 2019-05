La Federació Espanyola d'Associacions del Sector Òptic (FEDAO) ha avisat que més de la meitat de les ulleres de sol que es venen a Espanya són falsificacions, les quals apareixen tant en canals no regulats, com en comerços i altres tipus d'establiments.









Tant és així que només el 16,9 per cent del total d'ulleres venudes al país es lliura al canal òptic, mentre que una de cada quatre (26,9%) es ven en mercats i top manta, segons la informació recollida al 'Llibre Blanc de la Visió a Espanya 2019'.





"Això no genera només un perjudici econòmic per al sector òptic, que veu com davant dels seus establiments sanitaris els ciutadans adquireixen ulleres de sol que imiten aquelles que han passat els controls, que s'han importat de manera legal i que compleixen amb tota la normativa sanitària i impositiva vigent. Això s'està convertint en un problema de salut pública, atès que la majoria dels clients desconeixen que aquestes ulleres poden afectar seriosament l'estat de la seva salut visual", ha comentat el president de AEO, Pedro Rubio.





Actualment l'usuari no només ha de fixar-se que les ulleres de sol (que és un equip de protecció individual que ha de complir el Reglament Europeu (UE) 2016/425) compti amb el símbol 'CE', atès que aquest també s'imita. A més, i segons l'organització, ha de ser "molt conscient" que és "imprescindible" comprar-lo en un canal reglat, com les òptiques, i que el preu no pot ser, per lògica comercial de preu de compra a l'engròs i venda al detall, "infinitament inferior" al que hagi pogut veure amb anterioritat.





Si això passa, aquesta ullera de sol és d'imitació, plagi o falsificada i no està fabricada amb la intenció de tenir cura de la salut visual de l'usuari. "Per començar, aquest tipus d'ulleres poden generar des al·lèrgies a la pell fins distorsió en la visió, a causa de les imperfeccions de la lent. A més, a causa del tint de la lent, que genera foscor al nostre ull, la pupil·la es dilata més i els raigs UV penetren en major mesura fins a la retina, per això és millor no utilitzar ulleres de sol abans de fer servir aquestes, atès que l'ull ja compta amb un sistema de protecció natural que contrau la pupil·la davant la lluminositat excessiva i impedeix que la radiació penetri en major mesura", ha dit el president de la cadena d'òptica Cottet i membre de la plataforma d'afectats pel 'top-manta', Javier Cottet.





Per conscienciar el ciutadà de la importància de protegir la seva salut visual, tot el sector de l'òptica liderat per FEDAO va començar una campanya d'informació social per pal·liar així la falta de respostes institucionals que aconsegueixin frenar aquesta venda il·legal.





"El ciutadà ha de saber que les ulleres de sol són un bé sanitari de primera necessitat, a més d'un complement de moda. L'important és que protegeixin els nostres ulls, ens garanteixin la nostra salut visual i ens ofereixin comoditat i qualitat a l'hora de veure. és millor optar per no portar l'ull protegit amb ulleres de sol, que posar-se un producte d'imitació que no sigui autèntic i on el professional sanitari no ens pugui assegurar la seva procedència i qualitats, atès que l'ull té memòria i hi ha danys a la retina derivats de la sobreexposició al sol que poden, fins i tot, conduir a la ceguesa", ha tancat Ros.