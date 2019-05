L'OSV tanca la temporada de Simfònics amb 'La Setena de Beethoven'

L'Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) tancarà la 23 temporada de 'Simfònics al Palau', els dies 6 i 7 de juny al Teatre La Faràndula de Sabadell i al Palau de la Música Catalana, respectivament, amb la interpretació de 'La setena de Beethoven'.









Els dos concerts estaran dirigits per Nuno Coelho, guanyador de la XII Concurs Internacional de Direcció de l'Orquestra de Cadaqués en l'any 2017, i que aquest any ha exercit com a director assistent de Gustavo Dudamel a l'Orquestra Filharmònica de Los Angeles, segons ha informat aquest divendres la companyia vallesana en un comunicat.





L'esdeveniment també comptarà amb la violinista solista Birgit Kolar, exconcertino de l'Orquestra Simfònica de Viena, que s'encarregarà de representar la partitura d'Antonin Dvorak, així com amb la presència del que ha estat el compositor convidat aquesta temporada, Josep Maria Guix.





La cita estarà dedicada al Banc dels Aliments i a la seva campanya d'estiu 'La fam no fa vacances', que consistirà en la recollida d'aliments per als més necessitats al vestíbul del Palau el dia del concert .





La iniciativa musical de l'OSV, que aquest curs ha portat per títol 'Som clàssics, som moderns', tornarà al setembre amb una nova programació d'una desena d'espectacles.