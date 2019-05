La cantant catalana Rosalía ha assegurat aquest divendres sobre la seva identitat: "No pretenc que tots entenguin ara qui sóc. Com a músic vull permetre amb llibertat fer allò que necessiti fer, i suposo que amb el temps tot s'entendrà més".









En roda de premsa aquest divendres en el marc del Festival Primavera Sound de Barcelona --en què actuarà dissabte amb l'inici de la seva gira europea--, ha defensat que està "molt compromesa" amb la seva manera d'entendre el seu ofici, com dona i com a músic.





"Sempre faig aquest ofici d'acord a com jo ho entenc i als meus principis", ha afegit Rosalía, i ha afegit que molts artistes li han aportat molta inspiració al llarg de la història.





Preguntada sobre el paper del màrqueting en la seva carrera, ha dubtat si ser creatiu amb el teu treball i amb la forma com ho presentes és màrqueting, i ha advertit: "Qualsevol persona, si s'informa i veu tota la feina que hi ha des de fa 13 anys per arribar fins aquí, potser la idea canvia".





La cantant de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), vestida amb una granota lila i ungles a joc, ha avisat: "Crec que el meu so sempre ha estat canviant, i espero que sempre sigui així i vagi canviant".





Després d'actuar al festival el 2017, ha avançat que el concert d'aquest dissabte no tindrà res a veure, i que tant l'espectacle com la posada en escena seran diferents, també l'energia: "M'agrada que sigui així i que cada any, si puc estar, sempre sigui diferent".





BALANÇ: UN ANY SENSE CAPS DE SETMANA





Fent balanç del seu últim any, ha afirmat que han passat tantes coses que gairebé no s'ho creu, i que no ha tingut ni un cap de setmana lliure: "Ha estat un any de treballar molt, molt dur, de viatjar. Sento que torno a casa".





A propòsit de la seva nova cançó 'Aute cuture' --llançat dijous i coescrit amb El Guincho--, ha precisat que compta amb un 'beat' que va escriure el 2017, i que no té pressa per anar publicant la seva música.





Ha detallat que aquesta nova cançó té a veure amb la celebració, el ball i el moviment, i que té sentit de l'humor: "Hi ha tot un món de fantasia en aquest vídeo, i tenia ganes de permetre fer una cançó com aquesta, venint de dos àlbums que tenen un context".





PARITAT I VISIBILITAT





Sobre la paritat en el cartell del festival, ha sostingut: "M'encanta veure a les meves companyes Miley Cyrus, La Zowie, Maria José Yergo i Nathy Peluso, tantes dones que són artistes, que estiguin aquí".





"Crec que és un moment en què cada vegada les dones s'estan visibilitzant més en la indústria", ha dit, enumerant no només a les cantants, sinó també a les compositores, productores i mescladores.





Preguntada sobre la seva identitat, si és llatina, espanyola, catalana i flamenca, ha dit que estar a prop d'artistes llatins com J Balvin i com Bad Bunny, Nathy Peluso i Carol G, li sembla molt interessant però que encasellar "és molt delicat".





"Jo sento que sóc de Barcelona, que vaig néixer aquí i que m'agrada molt fer música en espanyol perquè el meu gran formació és flamenca, i el flamenc normalment és en espanyol", ha concretat.





UNGLES DE "FEMINITAT EXTREMA"





A propòsit de les seves ungles i especialment les que porta en el seu últim vídeo, Rosalía ha dit que són un símbol de la feminitat exagerada i del seu amor pel 'nail art', i ha fet broma que, al marge del seu punt estètic, poden ser "una arma"; de fet, al vídeo porta aquesta part del cos a l'extrem i, amb l'estètica d'aquestes, evoca l'univers de Quentin Tarantino.





Sobre la seva participació en la pel·lícula 'Dolor i Glòria', de Pedro Almodóvar, ha confessat que estava "molt nerviosa" perquè mai havia rodat una escena, encara que ho va gaudir molt perquè va estar al costat de Penélope Cruz.





Preguntada pel reguetón, l'ha defensat com qualsevol altre gènere: "No crec que cap música sigui millor que una altra. El reguetón es rep ara mateix com una música com qualsevol altra, també és una música pop", on hi ha artistes de molt nivell , ha reivindicat.





Per a ella, la música té moltes funcions i contextos, i el reguetón et fa ballar i passar-ho bé, encara que hi ha un altre més romàntic, un altre més agressiu, i ha considerat que cada vegada es rep amb menys prejudicis.