Quinze alumnes discapacitats es graduen en el primer títol universitari especialitzat en accessibilitat

Aquesta setmana s'ha celebrat la graduació del títol propi de Consultor de Suport en Accessibilitat Universal, cursat a la Universitat CEU San Pablo per alumnes amb discapacitat intel·lectual en col·laboració amb Fundació Joan XXIII Roncalli, segons ha informat la institució.









Aquest ensenyament forma part del programa de formació d'expert per a l'ocupació i la inclusió universitària finançat per la Fundació ONCE i el Fons Social Europeu.





El títol, el "primer" universitari especialitzat per a persones amb discapacitat intel·lectual en un àmbit tan específic com l'accessibilitat, requereix d'un aprenentatge tècnic i un coneixement ampli de diferents àrees.





El seu objectiu és formar professionals que puguin formar part d'un equip d'autoria en accessibilitat a través, no ja de la seva pròpia experiència personal, sinó dels coneixements adquirits durant la formació, de la mateixa manera que qualsevol altre professional.





En aquest projecte han participat professors d'Arquitectura, Enginyeria de Sistemes d'Informació, Periodisme, Comunicació Audiovisual, Publicitat, Màrqueting i Comunicació, Psicologia i Màster d'Educació.





Els alumnes han estudiat assignatures de diferents branques, alternant continguts teoricopràctics especialitzats. A més, s'han cursat classes inclusives on s'ha compartit aula en assignatures amb continguts comuns amb alumnes d'altres graus.





"Al principi era un repte. Què ha passat? Que van arribar, es van entendre, van començar a treballar en equip i han fet treballs meravellosos junts", ha explicat el formador de Fundació Joan XXII Roncalli i arquitecte tècnic, Pablo Muñoz.





Per la seva banda, l'alumne Fernando Plaza ha celebrat haver aconseguit aquest títol juntament amb altres 14 joves amb discapacitat intel·lectual d'entre 18 i 30 anys. "Si m'haguessin dit fa deu anys que aniria un dia a una universitat hauria dit: Ja, clar... Amb els prejudicis que té la societat, ho dubto", ha dit.