Foment del Treball demana una declaració "inequívoca" contra la unilateralitat per aconseguir que tornin les empreses

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha instat a la Generalitat a realitzar en els propers mesos una declaració "formal i inequívoca" que descarti accions que contravinguin l'ordre jurídic actual perquè puguin tornar les empreses que han marxat de Catalunya.









Ho ha dit en la XXXV Reunió del Cercle d'Economia, que se celebra a Sitges patrocinada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Caixabank i KPMG, i on també ha assenyalat que les empreses que van marxar no ho van fer per "caprici", sinó per defensar els interessos dels seus accionistes i per protegir els dipòsits dels seus clients.





"No podem plantejar una Barcelona i una Catalunya que sigui un aeroport de connexió d'innovació partint de la base que hi ha empreses molt importants que han de contribuir a aquest objectiu que estan fora d'aquest país", ha assenyalat, i ha afegit que ja ho ha traslladat a la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón; al conseller de Treball, Chakir El Homrani, i al president de la Generalitat, Quim Torra.





Sánchez Llibre ha explicat que l'hi ha dit reiteradament a membres del Govern i que aquest és un dels seus objectius prioritaris com a líder de la patronal, ja que considera que és bo per a Catalunya que no només ho digui el president del Foment del Treball: " també necessitem que el Govern amplifiqui i plantegi la mateixa solució o el mateix crida".





Ha matisat que també ho ha comentat a les empreses que van marxar, i ha reconegut que algunes tindran "més difícil la tornada, però hi ha altres empreses que no estan subjectes a la regulació i poden viure amb més tranquil·litat", ha afegit.





CERCAR FÓRMULES





Ha assegurat que li ha agradat la intervenció del vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, Pere Aragonès, en la ponència anterior a la seva, perquè "ha donat a entendre que plantejaria algunes qüestions perquè les empreses tornarien a Catalunya" i que està buscant fórmules perquè el retorn sigui efectiu.





"Foment els ha donat una fórmula. No podeu dir que no teniu formulació", ha sostingut Sánchez Llibre en el torn de preguntes, on ha reiterat que una declaració de la Generalitat seria boníssim per a l'economia catalana.





Sánchez Llibre també ha afirmat que Foment del Treball té com a objectiu ser una patronal útil i de proximitat, que tingui associats d'empreses de tot tipus i grandària, i ha destacat que han creat un lobby "per resoldre els problemes dels empresaris i defensar els seus interessos" a Madrid a través de la CEOE, a Barcelona i a Brussel·les.





Ha sostingut que la seva obligació és construir ponts econòmics entre Catalunya i Madrid, per la qual cosa buscaran que hi hagi entesa entre la Generalitat i el Govern central, i ha assegurat que treballaran "incansablement perquè el conflicte es pugui desenquistar", s'impulsi el creixement econòmic , es creïn llocs de treball i es generi riquesa, ha concretat.





"Hem de protegir la cohesió social i eliminar les desigualtats socials a Catalunya, Espanya i Europa", ha afirmat el president de la patronal catalana, que ha instat a l'elaboració d'una estratègia econòmica catalana per 2030, consensuada amb els sindicats i el Govern , per així saber quins seran els punts febles de l'economia i com s'hauria d'actuar davant les desigualtats i com preparar a les futures generacions.





JAVIER FAUS (CERCLE)





Per la seva banda, el vocal del Cercle d'Economia, Javier Faus, també ha demanat que es reverteixi la sortida de les empreses de Catalunya: "No us podeu ni imaginar el mal que ha fet", i ha cridat a acabar com més aviat amb aquest procés.





A més, ha demanat al Govern que revisi i faci canvis en matèria de fiscalitat, ja que considera que els empresaris catalans no poden competir en desigualtat de condicions, i ha afirmat que és "molt complicat competir amb els braços lligats".





Faus ha considerat important que Catalunya s'obri a les noves tecnologies, i s'ha referit al cas de Uber i Cabify, després del que ha dit que Catalunya no pot ser diferent i no es pot "tancar el pas a les noves tecnologies", en referència a la regulació dels Vehicles de Lloguer amb Conductor (VTC).





Ha cridat a fer autocrítica per part dels empresaris, ja que creu que han de tenir "més autoestima", que s'han de contractar més serveis a Catalunya i confiar més en els serveis empresarials de Barcelona, així com impulsar el creixement de la dimensió de les empreses, perquè això té efectes en la productivitat, ha dit.