En el TC no es plantegen estimar el recurs presentat pels presos independentistes

El recurs presentat al Tribunal Constitucional pels diputats independentistes catalans contra la suspensió aprovada per la Mesa del Congrés ha generat enrenou en l'organisme judicial, on fins algun magistrat hauria titllat aquesta operació de "pallassada", tal com recull 'El Confidencial Digital' .









A més, dins del propi organisme es parla de "simplicitat dels independentistes, sense recorregut algun, fruit de la seva obsessió amb el victimisme", segons fonts del medi esmentat anteriorment.





Els diputats independentistes creuen que s'ha lesionat el seu dret fonamental a la participació política amb la suspensió. D'aquesta manera, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sánchez i Oriol Junqueras ja mouen fils en forma de defensa per a presentar davant el Tribunal.





LA SUSPENSIÓ





Amb els vots de PP, PSOE i Ciutadans la Taula va suspendre als polítics independentistes catalans del seu càrrec com a diputats doncs, segons els lletrats, a l'estar a la presó provisional no estan capacitats per al càrrec, tal com indica l'article 384 bis de la llei d'enjudiciament criminal.





En complir-se aquest punt, es preveu molt complicat que el Tribunal Constitucional estudiés i valorés a favor la queixa dels polítics catalans afectats, que presentaran el recurs durant els pròxims dies.