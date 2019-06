El sistema públic de pensions "no està en crisi" i és "una de les joies" de l'Estat del Benestar

La ministra d'Economia i Empresa en funcions, Nadia Calviño, ha assegurat aquest divendres que el sistema públic de pensions "no està en crisi" però s'ha d'adaptar a les noves realitats econòmiques, socials i demogràfiques d'Espanya.





Calviño espera que es torni a convocar el Pacte de Toledo quan es construeixi el nou govern per trobar una solució de consens. La ministra d'Economia va participar en la XXXV Reunió del Cercle d'Economia, patrocinada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Caixabank i KPMG.





"M'agradaria que no parléssim de la crisi de les pensions, perquè el nostre sistema de pensions és una de les joies de la corona del nostre Estat de Benestar", ha remarcat, alhora que va destacar que no cal alarmar amb la possibilitat de no poder pagar les pensions en un futur.





El sistema públic de pensions és un dels millors actius que té Espanya al costat de la sanitat i a l'educació, segons Calviño, i s'ha de "seguir construint" l'Estat.





REIVINDICA EL PACTE DE TOLEDO





Calviño va afirmar que el Pacte de Toledo és el lloc ideal per poder solucionar la reforma de les pensions. "Es poden prendre decisions d'emergència en una situació d'emergència però si volem pensar en l as pensions dels nostres fills i dels nostres néts hem de tenir un ampli consens social i polític per establir aquesta reforma del sistema de pensions".





Amb el nou Executiu central, la ministra confia que es torni a convocar el pacte i que hi hagi voluntat per part de tots els grups polítics. Calviño va reivindicar que cal garantir que hi ha "pensions dignes" avui, i que seguirà sent així en un futur.





DESPESA PÚBLICA





Calviño va emfatitzar que el 70% de la despesa pública a Espanya és despesa social, que es destina a educació, sanitat, pensions i polítiques socials, i que hi ha poc marge per reduir-sense danyar a l'Estat de Benestar, malgrat que va remarcar que cal seguir perseguint l'eficiència.





Va indicar que la despesa pública representa el 41% sobre el PIB espanyol, ja que està "molt per sota" de la mitjana europea i encara més si es compara amb països com França, i que els ingressos públics sobre el PIB són el 38,9% , enfront del 45% europeu.





"El sector públic espanyol és relativament petit i és, crec jo, és eficaç quan mirem el funcionament de la nostra sanitat i educació. No hem d'estar constantment autoflagelant-nos", ha acabat.