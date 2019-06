Un estudi demostra que el cos respon a la llum de forma autònoma al cervell

Investigadors de l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) han descobert que els teixits del cos responen a la llum i detecten els canvis del dia i la nit de forma autònoma, independentment del cervell.









Els estudis, publicats a la revista 'Cell' i amb col·laboració de la Universitat de Califòrnia a Irvine (Estats Units), han analitzat els canvis físics, mentals i conductuals coneguts com ritmes circadians, coordinats per un "rellotge central" situat en l'hipotàlem -la part interna del cervell- que sincronitza els teixits, i han vist que tot i això, cada teixit és autònom.





El fet que sigui autònom permet als teixits mantenir un mínim de funcionalitat encara que un altre teixit estigui fallant, i aquests resultats "tenen especial rellevància durant l'envelliment o davant d'una patologia en la qual una interdependència molt alta dels teixits comportaria un declivi generalitzat l' organisme ", comenta Salvador Aznar, l'investigador ICREA.





El rellotge central comunica a la resta del cos informació útil, com que el tracte gastrointestinal, el fetge i el pàncrees "sàpiguen quan és l'hora de dinar i es preparin alhora per a la digestió".





"Però quan aquesta comunicació falla, cada òrgan és capaç de saber quina hora és per dur a terme les funcions adequades", ha relatat Aznar, també cap del laboratori de Cèl·lules Mare i Càncer de l'IRB Barcelona.





Els resultats tenen importants implicacions en la salut, davant d'un actual estil de vida que exposa a llum a les persones en moments en que haurien d'estar a les fosques: "Atès que cada òrgan és capaç de respondre de forma autònoma a la presència de llum, això portaria a la realització de funcions pròpies del dia durant la nit. Aquest petit desfasament diari o jet-lag social pot ser responsable d'un envelliment prematur ".





Els primers autors del treball, Patrick Simon Welz i Maria Zinna van comparar els ritmes circadians en l'epidermis i el fetge d'un nou model de ratolí que permet aïllar la comunicació de cada teixit, amb els de ratolins sans i altres ratolins en què no funcionava el rellotge central.





Així, van confirmar l'autonomia de tots dos teixits per respondre als canvis de llum que es produeixen al llarg del dia, encara que això no vol dir que no existeixi comunicació amb la resta del cos.