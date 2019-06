Detinguda per revendre dues entrades falses per a la Final de la Champions

La Policia Nacional ha detingut una dona per revendre dues entrades falses per a la final de la Champions League, que enfronta als equips anglesos Liverpool i Tottenham Hotspur, per un total de 8.400 euros, segons fonts de la Direcció General de Policia.





MÉS INFORMACIÓ Bartomeu li talla el cap a Valverde per perdre la Copa i la Champions





Un home va anar a l'estadi per demanar entrades per veure el partit que es disputarà al Wanda Metropolitano de Madrid i una dona se li va acostar i li va oferir els seus dos entrades a canvi de 8.400 euros.





Després de fer l'intercanvi d'entrades i diners, l'home es va adonar que els tiquets eren falsos i va denunciar els fets a la policia, que va poder aturar a la dona a prop de la Puerta del Sol.





La Delegació de Govern a Madrid està desplegant aquest dissabte "un ingent" dispositiu policial a Madrid capital i a tot Espanya format per 4.700 agents de la Policia Nacional per vetllar per la seguretat durant la final a l'estadi Wanda Metropolità de l'Atlètic de Madrid.