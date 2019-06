Tottenham i Liverpool es veuen les cares aquesta nit amb l'objectiu de regnar a Europa

Tottenham i Liverpool, que van aconseguir remuntar davant l'Ajax i el FC Barcelona respectivament, es disputaran aquest vespre el títol de campió de l'actual edició de la Champions League al Wanda Metropolità a partir de les 21.00 hores.





Igual que a l'Europa League, la final de la màxima competició europea serà entre dos equips anglesos, que es coneixen molt bé, ja que tant els de Pochettino com els de Klopp s'han vist les cares a la Premier League aquest curs, tot i que el xoc d'avui serà especial.





I si un equip podria fer història aquest serà el Tottenham, doncs de guanyar, s'alçaria amb la primera 'orelluda' de la seva història. A més, els 'Spurs' van apostar el passat estiu per mantenir a tota la seva plantilla i no fitxar ni a tan sols un futbolista per afrontar l'any, ja que li van donar prioritat al nou estadi que estaven construint i, fins ara, sembla que no els ha anat malament.





El Liverpool, per contra, arriba a una final europea per segon any consecutiu, després de caure davant el Reial Madrid el passat any en una trobada on hi havia moltes expectatives posades en el que podien fer els 'reds' i que finalment van acabar sotmetent-se al domini blanc, que va conquistar la seva tercera final seguida.