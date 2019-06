Una cadena de detonacions en una fàbrica d'explosius de Rússia deixa almenys 43 ferits

Una sèrie de detonacions en una fàbrica d'explosius TNT i projectils militars a la província de Nijni Novgorod, a l'oest de Rússia, ha deixat almenys 43 ferits, quatre d'ells de gravetat, tal com han informat les forces de seguretat del país.









Les explosions han ocorregut a la planta Kristall, situada a la ciutat de Dzerhinsk, després d'una possible negligència operativa, segons informa RIA Novosti.





Fins a la data, s'han identificat tres explosions en un mateix edifici, que ha quedat parcialment destruït. Les altres quatre instal·lacions annexes s'han registrat importants danys materials.





Després de l'incident, un total de quinze persones han estat hospitalitzades, de les 43 ferides, i quatre d'elles pateixen malalties greus.





Els bombers han hagut d'intervenir per apagar un incendi que havien provocat les mateixes detonacions. El foc ha afectat una zona d'uns 800 metres quadrats però no hi ha la possibilitat d'intoxicació pel fum químic.