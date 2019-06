El Liverpool, aquest any sí, conquesta la seva sisena Copa d'Europa

El Liverpool s'alça amb el seu sisè títol de la Champions League després de vèncer a un innocent Tottenham (0-2) que va pagar la novatada, ja que visitava una gran cita per primera vegada en la seva història, i va veure com, des del primer minut, se li va posar tot en contra amb un penal que va transformar Salah.





Els de Klopp, després de realitzar un any meravellós, aconseguint 97 punts a la Premier League, que no van servir per ser campions, van curar les ferides de la passada edició de la Champions, quan van perdre 3-1 davant el Reial Madrid i, 1.099 dies després , destronen a l'equip blanc, que s'havia alçat amb les últimes tres 'orelludes'.





Origi, heroi a Anfield en el desastre blaugrana (4-0) va tornar a posar-se la capa per arrodonir la nit i tenyir el Wanda Metropolitano de vermell, amb un segon gol que va esfondrar el Tottenham, que tímidament va intentar igualar el partit però es va veure superat pel bloc de Liverpool, que va tenir molt clar el guió del partit.





Malgrat tot, el xoc no va estar a l'alçada d'una gran final i el joc no va ser atractiu. Els de Klopp, que es van avançar en el primer minut de la trobada, van tenir de cara el marcador des de l'inici i això va jugar al seu favor, ja que es van tancar enrere i van buscar contraatacs per ferir al rival, un contrincant que no va saber reaccionar després del cop inicial i que va jugar a envestides, sense posar en grans dificultats a la defensa 'Red'.





Encara que en la segona meitat, el Tottenham va agafar el timó del partit i sí va provar a Alisson, que va realitzar aturades de mèrit als tirs de Son i Eriksen, els més perillosos dels 'Spurs'.





Amb aquest resultat, el Liverpool aconsegueix la seva sisena Copa d'Europa, marca el penal més ràpid de la història de la competició i el tercer gol més ràpid de les finals, un cop dur del qual el Tottenham de Pochettino, que ha patit de valent durant tota la competició per plantar-se a la final, no va saber refer-se i, els errors, en una final, es paguen cars.