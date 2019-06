L'ambaixador d'Espanya a Suïssa protesta per l'afinitat amb Puigdemont de part del grup d'experts de l'ONU

L'ambaixador d'Espanya a Suïssa, concretament a Ginebra, ha protestat davant l'ONU causa de l'informe que un dels grups de treball de la mateixa organització demana que s'alliberi els presos independentistes del Procés.









Es considera que en l'informe hi ha "errors" i "distorsions", tal com va informar aquest passat dissabte la ministra portaveu del Govern, Isabel Celaá, com destaca 'esdiario'.





L'ambaixador ha presentat notar verbals perquè es revisi la "opinió" que inclou "errors i distorsions" i perquè es revisi el que considera que és un conflicte d'interessos.





Des del Govern es considera que aquest document, que arriba just abans que el Tribunal Suprem finalitzi el judici oral, és una "interferència clara" en l'assumpte, a més que considera que els redactors "semblen desconèixer el delicte" dels polítics catalans .





DOS DELS EXPERTS, COL·LABORADORS DE L'ADVOCAT DE PUIGDEMONT





El grup d'experts de l'organisme nacional està format per cinc membres, dos dels quals, segons ressalta el medi citat, han tingut relacions amb l'advocat de Puigdemont, Ben Emmerson.





D'aquesta manera, els acusats per part de l'ambaixador espanyol són José Antonio Guervara Bermúdez, de Mèxic, com Seong-Phil Hongm de Corea del Sud.