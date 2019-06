El OCH proposa al Govern atenció nocturna a víctimes després de l'última agressió homòfoba

L'Observatori Contra l'Homofòbia (OCH) ha proposat a l'Ajuntament de Barcelona i a la Conselleria de Benestar Social i Família de la Generalitat crear un servei nocturn d'atenció a les víctimes d'agressions.













El OCH ha explicat que el seu president, Eugeni Rodríguez, ha contactat amb les administracions perquè s'habiliti un servei d'atenció a través d'un nombre de WhatsApp que estigui operatiu durant les nits dels divendres i els dissabtes, on treballen psicòlegs i advocats.





Per entrar en context, la proposta arriba justament com a conseqüència de l'última agressió patida per dos nois aquest passat divendres al parc Joan Miró de Barcelona.





Rodríguez ha explicat que aquest 2019 ja taxa 70 incidències, un augment del 30% respecte al passat any.





Un dels arguments és que s'està produint un brot de violència cap a les persones LGTBI per part de joves en l'àmbit de l'oci nocturn, que es tracta de violència tant física com verbal i que de vegades els agressors són menors d'edat.





El president del OCH ha afirmat que aquest patró es repeteix "des de la mediàtica agressió" a un jove al metro de Barcelona al gener.