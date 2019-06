Neymar es defensa públicament i nega les acusacions de violació

El jugador brasiler del París Saint Germain, Neymar Jr, ha estat acosat de violació per una jove brasilera i ràpidament ha negat les acusacions, afirmant que està sent víctima d'una "extorsió" en un vídeo de set minuts a Instagram que mostra la seva " sorpresa "i la seva" tristesa "per haver de exhibir aquestes situacions íntimes.









"Estic sent acusat de violació. És una paraula pesada, una cosa molt forta, però és el que està succeint en aquest moment. Estic sorprès. Va ser molt desagradable i molt trist escoltar-lo, perquè qui em coneix sap de la meva caràcter, sap que jo mai faria una cosa d'aquest tipus. estic exposat a això i aquí estic per donar la cara, perquè sé que qualsevol notícia que porti el meu nom envolta moltes coses, produeix un soroll molt gran i tothom espera la meva declaració ", va explicar.





La jove acusa Neymar d'haver abusat d'ella el passat 15 de maig en un hotel de París, després que el futbolista, que havia conegut a la noia per les xarxes socials, li pagués el vol a la capital francesa i l'estada.









"El que va succeir va ser totalment el contrari del que parlen i diuen, estic molt enfadat en aquest moment. A partir d'ara vaig a exposar tot, exposar tota la conversa que vaig tenir amb la noia, tots els nostres moments, que són íntims. Però cal exposar-los per provar que realment no ha passat res ", ha reconegut.





En aquest sentit, Neymar va confirmar que va mantenir relacions amb l'esmentada dona. "El que va passar va ser una relació entre home i dona, d'aquí quatre parets, una cosa que succeeix amb qualsevol parella. L'endemà no va passar res, continuem intercanviant missatges. Ella em va demanar un record per al fill i jo l'hi havia de portar . Ara estic sorprès ", ha matisat.





A més, el davanter del PSG va reconèixer que la situació està sent molt dura per a la seva família. "Vaig ser criat molt bé. Estar exposat a això és molt trist", va dir. "És horrible posar-me en aquesta situació, molt avorrit. És molt trist veure que el món és així. Hi ha persones que volen aprofitar-se, extorsionar altres persones. És realment trist, dolorós. Però ja que em van posar en aquesta situació", ha assenyalat.