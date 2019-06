Van Dijk: "Messi és el millor del món, mereix la Pilota d'Or"

El central holandès, Virgil Van Dijk, candidat a guanyar la Pilota d'Or, va reconèixer la superioritat de Messi per sobre de tots els altres futbolistes després de proclamar-se campió d'Europa amb el Liverpool després de vèncer el Tottenham (0-2) i aconseguir el seu sisè títol de la història.













"Messi és el millor jugador del món i ho mereix sempre que segueixi en actiu", va explicar el central holandès en declaracions a la premsa després del triomf 'Red' al Wanda Metropolitano.





A més, Van Dijk va reconèixer que guanyar la Pilota d'Or "no és una cosa que tingui en ment ara mateix". "Si passa, no ho vaig a rebutjar, però no crec que això hagi de passar ara mateix. Messi, encara que no hagi jugat la final aquest any, segueix sent el millor jugador del món", ha sentenciat.





TRIAT MILLOR JUGADOR DE LA PREMIER I DE LA FINAL





I és que malgrat que Messi és superior a qualsevol altre futbolista, a Van Dijk no li falten raons per creure en estar al podi de la Pilota d'Or, ja que el defensa ha estat nomenat millor jugador de la Premier League i millor futbolista de la final de la Champions.