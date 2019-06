Pànic a la Rambla de Barcelona després d'aparèixer un home amb una arma simulada

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta tarda de diumenge a un home de 30 anys i nacionalitat filipina que ha aparegut i ha sembrat el pànic a la Rambla de Barcelona, al carrer d'Escudellers, amb una arma llarga automàtica simulada.









El detingut, que albergava amb si una arma d'aire comprimit, s'ha resistit a la detenció, en què tres agents han resultat ferits lleus, tal com destaca la policia de la Generalitat.





Després de rebre l'avís, els Mossos d'Esquadra han activat l'alarma terrorista per un moment. En aquests moments, la zona ja està assegurada i el detingut ha estat traslladat a la Comissaria de Les Corts per delicte d'amenaça i atemptat contra els agents de l'autoritat, tal com explica 'Betevé'.





Els fets van tenir lloc a l'altura del Mercat de la Boqueria, quan l'home de nacionalitat filipina va aparèixer amb una arma llarga, que semblava normal, tot i que després s'ha confirmat que era d'aire comprimit.





Els turistes van avisar la policia que, automàticament, va començar la recerca del ja detingut, doncs va ser parat en un replà de l'interior d'un bloc en què buscava refugi.