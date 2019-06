Disminueix la contaminació a Madrid

Ecologistes en Acció han informat que la reducció de diòxid de nitrogen (NO2) en tota la xarxa de mesurament de la contaminació de la ciutat de Madrid es va reduir a "nivells històrics" al maig, una caiguda que és especialment significativa en el centre i al nord de la capital. L'organització ecologista remarca que "no hi ha indici d'efecte frontera per Madrid Central" sinó el contrari, "efecte contagi".









Els de maig són els índexs més baixos des que la xarxa va entrar en funcionament amb la seva configuració actual, l'any 2010, fins i tot malgrat el fet que només ha plogut un dia, ha destacat Ecologistes en Acció en un comunicat.





"La contaminació s'ha reduït sobretot al centre i el nord de la ciutat, sense indici d'efecte frontera per part de Madrid Central", afegeixen, de manera que "es constaten, un mes més, els notables beneficis que està generant aquesta mesura per a la qualitat de l'aire i, per tant, per a la salut de la ciutadania".





Ecologistes en Acció ha realitzat un nou informe mensual sobre l'evolució de la qualitat de l'aire a la ciutat, tal com ve fent des que es va posar en marxa Madrid Central, ara fa sis mesos.





En l'informe es constata que els nivells de contaminació per NO2 registrats durant maig d'aquest any van ser inferiors als de 2018 en totes les estacions de la xarxa. En 14 de les 24 estacions el valor registrat al maig de 2019 va ser el més baix de l'última dècada (2010-2019).





Pel que fa al valor mitjà de la xarxa corresponent al mes de maig de 2019, el registre assolit, 22 micrograms de contaminant per metre cúbic d'aire, suposa el valor mensual més reduït registrat per la xarxa per a qualsevol mes des que la xarxa en la seva configuració actual va començar a funcionar, al gener de 2010.





Resulten destacables les dades corresponents a Plaça del Carmen, l'única estació de la xarxa ubicada dins del perímetre de Madrid Central. Al maig de 2019 el valor assolit a la plaça del Carmen va suposar una reducció del 44 per cent al registrat el 2018 i un 26 per cent menys al registre corresponent als anys amb menor contaminació, 2013 i 2014.





En Ecologistes conclouen, a sis mesos de la posada en marxa de Madrid Central, que les dades de contaminació per diòxid de nitrogen que ofereix la xarxa de mesurament de la contaminació atmosfèrica de la ciutat de Madrid "indiquen de manera nítida que aquesta mesura de limitació del trànsit exerceix un efecte positiu sobre la qualitat de l'aire a la ciutat de Madrid".





"Aquesta reducció és molt acusada dins el perímetre de la zona delimitada per l'actuació. No obstant això, a les zones circumdants s'observen també reduccions molt significatives d'aquesta contaminació. Per tant, no hi ha efecte frontera: més aviat s'observa el contra, un efecte contagi", han postil·lat.





És per això que consideren que seria "un autèntic despropòsit eliminar o modificar Madrid Central en qualsevol sentit que suposi restar-li eficàcia, com reduir la seva capacitat de limitació del trànsit, tal com han afirmat alguns partits polítics que podrien assumir el govern municipal".





"Al contrari, l'èxit d'aquesta actuació assenyala el camí a seguir per resoldre problemes pendents de la contaminació atmosfèrica de la capital, com el dels punts més conflictius de trànsit (per exemple, Plaça El·líptica i escoles Aguirre) o l'elevat trànsit que suporten les vies d'accés a Madrid i el seu impacte en la població de l'entorn (com les actuacions sobre l'accés a Madrid per l'a-5). cal més Madrid Central, no menys ", acaben.